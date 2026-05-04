Le ministère de la Défense précise que les interceptions incluent des missiles balistiques et de croisière

Les Émirats arabes unis annoncent avoir intercepté 15 missiles et 4 drones iraniens Le ministère de la Défense précise que les interceptions incluent des missiles balistiques et de croisière

AA / Istanbul / Mohammad Sio

Les Émirats arabes unis ont annoncé, lundi, que leurs systèmes de défense aérienne avaient intercepté 15 missiles et quatre drones lancés depuis l’Iran, marquant les premières attaques de ce type depuis l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu entre Téhéran et États-Unis le 8 avril.

Dans un communiqué, le ministère de la Défense a indiqué que ces interceptions comprenaient 12 missiles balistiques et trois missiles de croisière, ainsi que quatre drones. L’attaque a fait trois blessés, souffrant de blessures modérées.

Par ailleurs, le ministère a ajouté que depuis le début des attaques iraniennes, le 28 février, les défenses aériennes du pays ont intercepté au total 578 missiles et 2 260 drones.

Selon la même source, ces attaques ont causé 13 morts et 227 blessés.

Tôt lundi, un important incendie s’est déclaré dans la zone industrielle pétrolière de Fujairah, un hub énergétique stratégique situé sur la côte est des Émirats, après avoir été visé par un drone lancé depuis l’Iran.

Les autorités de Fujairah ont indiqué que trois ressortissants indiens avaient été blessés modérément et transférés à l’hôpital pour recevoir des soins.

Dans ce contexte, les tensions régionales se sont intensifiées après que les États-Unis et Israël ont mené des frappes contre l’Iran le 28 février, entraînant des représailles de Téhéran visant Israël ainsi que des alliés américains dans le Golfe, parallèlement à la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à une médiation du Pakistan, mais les discussions à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable. La trêve a ensuite été prolongée par le président américain Donald Trump sans échéance précise.

Depuis le 13 avril, les États-Unis ont instauré un blocus naval visant le trafic maritime iranien dans le détroit d’Ormuz.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba