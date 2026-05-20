Cette mesure intervient après que Donald Trump a affirmé que Washington obtiendrait la libération de tous les prisonniers politiques encore détenus dans ce pays des Caraïbes

Le Venezuela va libérer 300 prisonniers Cette mesure intervient après que Donald Trump a affirmé que Washington obtiendrait la libération de tous les prisonniers politiques encore détenus dans ce pays des Caraïbes

AA / Istanbul / Berk Kutay Gokmen

Le Venezuela a annoncé mardi son intention de libérer 300 détenus au cours de la semaine pour des raisons humanitaires, en dehors du cadre de la nouvelle loi d’amnistie adoptée récemment.

L’annonce a été faite par le président de l’Assemblée nationale vénézuélienne, Jorge Rodriguez, lors d’une session parlementaire au palais législatif de Caracas.

Selon Jorge Rodriguez, cette mesure concernera notamment les détenus âgés de plus de 60 et 70 ans, les mineurs, les femmes enceintes ou allaitantes ainsi que les personnes souffrant de problèmes de santé documentés.

Le responsable vénézuélien a affirmé que cette décision reposait sur des critères « strictement humanitaires », prenant en compte l’âge et les maladies chroniques des détenus.

Des groupes d’opposition et des organisations de défense des droits humains soutiennent toutefois que plusieurs de ces prisonniers ont été condamnés à l’issue de procès inéquitables et sont détenus pour des motifs politiques.

La semaine dernière, le président américain Donald Trump a assuré que Washington œuvrerait à la libération de tous les prisonniers politiques encore détenus au Venezuela.

« Nous allons tous les faire sortir. Comme vous le savez, nous avons déjà obtenu la libération de nombreux prisonniers politiques, et les autres seront également libérés », a déclaré Donald Trump devant des journalistes.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore