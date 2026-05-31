L'offensive a débuté « il y a plusieurs jours, avec d'importantes forces terrestres », affirme une porte-parole de l'armée, alors que Tel-Aviv continue de violer le cessez-le-feu au Liban

L'armée israélienne annonce une offensive « de grande envergure » dans le sud du Liban L'offensive a débuté « il y a plusieurs jours, avec d'importantes forces terrestres », affirme une porte-parole de l'armée, alors que Tel-Aviv continue de violer le cessez-le-feu au Liban

L’armée israélienne a annoncé dimanche avoir lancé une offensive « de grande envergure » dans la région de la crête de Beaufort et de Wadi al-Salouqi, dans le sud du Liban.

L’opération a débuté « il y a plusieurs jours, avec d’importantes forces terrestres », a déclaré la porte-parole de l’armée israélienne, Ella Waweya, sur la plateforme sociale américaine X.

Selon elle, cette offensive vise à « détruire les infrastructures terroristes et éliminer les combattants ».

Ella Waweya a affirmé que l’armée israélienne avait « franchi le fleuve Litani et étendu ses attaques contre le Hezbollah au nord du fleuve », ajoutant que les opérations s’étendaient à d’autres secteurs.

Elle a indiqué que les forces israéliennes opéraient « à proximité de Nabatieh », qualifiée de « l’un des principaux bastions du Hezbollah dans le sud du Liban », et qu’elles étaient « prêtes à élargir l’offensive si nécessaire ».

Samedi, une source militaire libanaise de haut rang a également déclaré à Anadolu que l’armée israélienne avait progressé dans des villages situés au nord du Litani et atteint les abords de Nabatieh, dans le sud du Liban.

Israël poursuit ses attaques contre le Liban malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril et prolongé de 45 jours à compter du 17 mai à la suite de pourparlers indirects menés sous médiation américaine.

Selon le ministère libanais de la Santé, les attaques israéliennes menées depuis le 2 mars ont fait plus de 3.370 morts à travers le pays.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore