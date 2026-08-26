La ministre lettone des Affaires étrangères accuse Moscou de multiplier les actions hostiles sans recourir directement à la force militaire, tandis que la Suède propose un système commun de défense aérienne avec les pays nordiques et baltes

La Lettonie accuse Moscou de multiplier les actions hostiles en Europe La ministre lettone des Affaires étrangères accuse Moscou de multiplier les actions hostiles sans recourir directement à la force militaire, tandis que la Suède propose un système commun de défense aérienne avec les pays nordiques et baltes

La ministre lettone des Affaires étrangères, Baiba Braze, a affirmé mercredi que la Russie avait intensifié ses opérations hybrides, notamment les actions menées sans recours direct à une intervention militaire conventionnelle.

Elle s’exprimait à Stockholm lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue suédoise, Maria Malmer Stenergard.

Interrogée après l’annonce par la police slovaque du déjouement d’un projet d’incendie visant une usine de drones, Baiba Braze a déclaré que Moscou n’avait « jamais cessé » de mener ce type d’activités.

« Les indicateurs montrent que la Russie a intensifié ses actions en dessous du seuil d’un conflit militaire conventionnel », a-t-elle expliqué.

Moscou n’a pas encore réagi à ces déclarations.

La ministre lettone a également estimé qu’aucun signe ne laissait entrevoir une paix prochaine en Ukraine. La défense et la sécurité resteront donc, selon elle, des priorités pour la Lettonie, mais aussi pour l’Union européenne et l’OTAN.

Baiba Braze a souligné l’importance de maintenir une OTAN forte et de poursuivre la coopération avec les alliés transatlantiques.

La cheffe de la diplomatie lettone a par ailleurs affirmé que son pays, frontalier de la Russie et de l’Estonie, renforçait ses capacités de surveillance et de défense, notamment à travers le déploiement de radars, de capteurs, de systèmes antidrones et de dispositifs de défense aérienne à plusieurs niveaux.

« Nous assurons cette défense non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le reste de l’Europe et de l’OTAN », a-t-elle ajouté.

De son côté, la ministre suédoise des Affaires étrangères a plaidé pour une coordination accrue entre la Suède, ses voisins et ses alliés.

Maria Malmer Stenergard a indiqué que son Parti modéré œuvrerait, en cas de victoire aux élections, à la création d’un bouclier de défense aérienne commun aux pays nordiques et baltes.

Ce projet viserait à relier les différents systèmes de défense aérienne de la région afin d’identifier plus rapidement les cibles et de répondre plus efficacement aux menaces.

La ministre suédoise a expliqué que cette coopération permettrait de partager les données recueillies par les différents capteurs et de mieux détecter les missiles balistiques, les missiles de croisière, les drones ainsi que d’autres menaces aériennes.

Selon elle, une telle coordination est indispensable pour exploiter pleinement les investissements prévus dans le secteur de la défense.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore