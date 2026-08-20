Le porte-avions entame ses opérations dans la zone du CENTCOM après des informations faisant état de préoccupations concernant le bien-être et la santé mentale de l’équipage de son prédécesseur

L’USS George Washington arrive au Moyen-Orient et devrait remplacer l’USS Abraham Lincoln Le porte-avions entame ses opérations dans la zone du CENTCOM après des informations faisant état de préoccupations concernant le bien-être et la santé mentale de l’équipage de son prédécesseur

Le porte-avions USS George Washington est arrivé mercredi au Moyen-Orient et devrait remplacer l’USS Abraham Lincoln, a confirmé jeudi le Commandement central américain (CENTCOM).

« Le groupe aéronaval de l’USS George Washington opère au Moyen-Orient dans le cadre d’un déploiement programmé, après son arrivée hier dans la zone de responsabilité du CENTCOM », a indiqué le commandement américain.

Le CENTCOM a également partagé une photographie montrant le porte-avions traversant la mer d’Arabie, avec des avions de combat survolant son pont.

Cette relève intervient après la publication d’informations faisant état d’importants problèmes de santé mentale parmi l’équipage de l’USS Abraham Lincoln, ainsi que de défaillances structurelles à bord, à la suite d’un déploiement prolongé lié à la guerre avec l’Iran.

Basé à Yokosuka, au Japon, l’USS George Washington avait reçu l’ordre de se rendre dans la région afin de relever l’USS Abraham Lincoln.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore