« La dissuasion fonctionne lorsqu’elle est crédible ; afficher de la faiblesse ne fait qu’encourager l’agression », a déclaré la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas

L’UE veut renforcer l’Agence européenne de défense « La dissuasion fonctionne lorsqu’elle est crédible ; afficher de la faiblesse ne fait qu’encourager l’agression », a déclaré la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas

AA / Istanbul / Ilayda Cakirtekin

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a annoncé mardi un accord des États membres pour renforcer l’Agence européenne de défense (AED), dans un contexte marqué par les tensions au Moyen-Orient et la guerre en Ukraine.

À l’issue d’une réunion des ministres de la Défense à Bruxelles, Kallas a indiqué que les Vingt-Sept ont décidé de doter l’agence de nouvelles structures consacrées à « l’innovation et à l’expérimentation », tout en poursuivant les efforts visant à développer les achats conjoints d’équipements militaires.

Pour la responsable européenne, l’innovation dans le secteur de la défense doit désormais devenir « une priorité politique ».

Évoquant les tensions dans le détroit d’Ormuz, elle a estimé que la région se trouvait dans « une zone grise entre guerre et paix », tout en appelant à éviter une nouvelle escalade.

« Nous soutenons toutes les initiatives diplomatiques permettant une issue », a-t-elle déclaré, estimant qu’une fermeture du détroit — « la voie maritime la plus stratégique au monde » — serait « inenvisageable ».

Kallas a également souligné le « rôle vital » que pourraient jouer les opérations navales européennes pour sécuriser les routes maritimes et rétablir les flux commerciaux et énergétiques. Selon elle, l’opération Aspides, déployée par l’UE en mer Rouge face aux attaques des Houthis, pourrait voir son mandat élargi au détroit d’Ormuz.

La responsable européenne a par ailleurs mis en garde contre les ambitions de Moscou, affirmant que « la Russie se prépare à une confrontation de long terme avec l’Occident ».

« La question de savoir si Vladimir Poutine osera tester les défenses européennes dépend réellement de nous », a-t-elle poursuivi, estimant que « la dissuasion fonctionne lorsqu’elle est crédible » et que « montrer de la faiblesse ne fait qu’encourager l’agression ».

Estimant que l’industrie européenne de défense n’avait pas encore atteint le rythme nécessaire, Kallas a appelé les États membres à augmenter leurs financements et à accélérer la production d’armements afin de combler plus rapidement les lacunes capacitaires européennes.

*Traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme