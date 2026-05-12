La Commission européenne affirme que les contacts avec les « autorités de facto » ne constituent pas une reconnaissance du régime taliban

L’UE prévoit d’inviter des responsables afghans à Bruxelles pour des discussions sur les migrations La Commission européenne affirme que les contacts avec les « autorités de facto » ne constituent pas une reconnaissance du régime taliban

AA / Bruxelles

L’Union européenne prévoit d’inviter des responsables talibans afghans à Bruxelles pour des discussions techniques sur les migrations et les retours, a confirmé mardi un porte-parole de la Commission européenne.

Lors du point presse quotidien de la Commission à Bruxelles, le porte-parole Markus Lammert a indiqué que la Direction générale des migrations et des affaires intérieures (DG HOME), conjointement avec le ministère suédois de la Justice, avait adressé une lettre aux « autorités de facto » afghanes afin d’examiner la possibilité d’une réunion technique dans la capitale belge.

« Je peux confirmer que la DG HOME, avec le ministère suédois de la Justice, a envoyé une lettre aux autorités de facto en Afghanistan afin de vérifier leur disponibilité pour une réunion de niveau technique ici à Bruxelles », a déclaré Lammert.

Selon lui, cette rencontre ferait suite à une précédente réunion technique organisée en Afghanistan en janvier dernier.

Le porte-parole a précisé que ces contacts s’inscrivaient dans une initiative lancée en octobre dernier par 20 États membres de l’UE et pays associés à l’espace Schengen, qui avaient demandé à la Commission de coordonner les discussions avec les autorités afghanes sur les retours de migrants.

D’après la Commission, les échanges portent principalement sur le retour de personnes « n’ayant pas le droit de rester dans l’Union » et considérées comme des menaces pour la sécurité par les États membres.

« Il s’agit principalement de personnes représentant une menace pour la sécurité », a-t-il indiqué.

La Commission européenne a toutefois souligné que cet engagement ne constituait pas une reconnaissance diplomatique de l’administration talibane.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy