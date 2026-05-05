Un tribunal israélien a prolongé jusqu’au 10 mai la détention d’un militant brésilien et d’un activiste espagnol

L’ONU demande la libération de deux volontaires de la flottille pour Gaza Un tribunal israélien a prolongé jusqu’au 10 mai la détention d’un militant brésilien et d’un activiste espagnol

AA / Hamilton, Canada / Merve Aydogan

L’ONU a appelé mardi à la libération des militants de la flottille Global Sumud, le Brésilien Thiago de Avila et l’Espagnol d’origine palestinienne Saif Abukeshek, après la prolongation de leur détention par un tribunal israélien.

« Ils devraient être libérés », a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, lors d’un point de presse, sans davantage commenter leur situation.

Les forces israéliennes ont intercepté la flottille Global Sumud le 30 avril, au large de l’île grecque de Crète, à environ 600 milles nautiques de la bande de Gaza, soumise à un blocus.

Selon Adalah, une organisation de défense des droits des Palestiniens en Israël, les deux militants devraient rester en détention jusqu’au 10 mai.

Lors de l’audience, leurs avocats ont dénoncé des accusations « infondées » et l’absence de toute base légale justifiant leur maintien en détention, a ajouté l’ONG.

Adalah a par ailleurs indiqué que Thiago de Avila et Saif Abukeshek avaient reçu des « menaces de mort » en prison, où ils seraient détenus à l’isolement, sous un éclairage permanent 24 heures sur 24.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme