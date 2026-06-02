Madrid estime que les violences portent atteinte à la souveraineté du Liban et compromettent les efforts internationaux visant à consolider le cessez-le-feu en vigueur depuis avril

L’Espagne juge « injustifiable » l’escalade des violences dans le sud du Liban Madrid estime que les violences portent atteinte à la souveraineté du Liban et compromettent les efforts internationaux visant à consolider le cessez-le-feu en vigueur depuis avril

AA / Istanbul

L’Espagne a dénoncé ce mardi l’escalade des violences dans le sud du Liban, la qualifiant d’« injustifiable », et a appelé au respect total du cessez-le-feu conclu le 16 avril.

« L’escalade des violences dans le sud du Liban est injustifiable », a déclaré le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, sur le réseau social américain X.

Selon lui, cette situation « viole la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays, entrave les discussions directes en cours, aggrave la crise humanitaire et compromet les efforts internationaux visant à consolider le cessez-le-feu ».

Le chef de la diplomatie espagnole a appelé l’ensemble des parties à respecter pleinement l’accord de trêve conclu à la mi-avril.

José Manuel Albares a également réaffirmé le soutien de Madrid aux initiatives internationales de désescalade ainsi qu’aux efforts du gouvernement libanais pour rétablir l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire.

Israël poursuit ses frappes au Liban depuis début mars, peu après les représailles menées par le Hezbollah dans le contexte de la guerre avec l’Iran, malgré la trêve négociée sous médiation américaine.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a récemment ordonné des frappes contre des cibles à Beyrouth, avant d’être freiné lundi par le président américain Donald Trump, alors que Téhéran menaçait de se retirer des négociations destinées à mettre fin à la guerre avec l’Iran. Benjamin Netanyahu a toutefois affirmé que les opérations israéliennes dans le sud du Liban se poursuivraient comme prévu.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy