- La motion du président du Parlement a été adoptée à l’unanimité, condamnant l’intervention israélienne en haute mer, appelant à la libération des détenus et s’engageant à des poursuites juridiques

Flottille mondiale Sumud: Le Parlement turc appelle à la libération des activistes - La motion du président du Parlement a été adoptée à l’unanimité, condamnant l’intervention israélienne en haute mer, appelant à la libération des détenus et s’engageant à des poursuites juridiques

AA / Ankara

Le Parlement turc a appelé jeudi Israël à libérer immédiatement les activistes détenus, dont des ressortissants turcs, qualifiant l’interception de la Flottille mondiale Sumud de « piraterie » et de « crime de guerre ».

Une motion du président du Parlement, Numan Kurtulmus, condamnant l’intervention israélienne a été adoptée à l’unanimité. Le texte a été lu en séance plénière avant le vote.

La motion affirme qu’Israël a une nouvelle fois « violé de manière flagrante le droit international », ajoutant de nouveaux faits aux actes de génocide et de crimes de guerre déjà dénoncés.

Elle rappelle que la flottille mondiale Sumud, initiative civile et pacifique, a été attaquée en haute mer et que les forces israéliennes ont bloqué l’aide humanitaire tout en arrêtant 175 militants pro-palestiniens, dont 20 citoyens turcs.

Le texte qualifie l’opération d’« acte de piraterie » et exige la libération immédiate des détenus. Il exprime la solidarité du Parlement turc avec les citoyens arrêtés et les participants à la mission humanitaire visant à acheminer de l’aide à Gaza.

Il engage également la Türkiye à poursuivre la responsabilité d’Israël devant les juridictions internationales pour les actes commis contre les membres de la flottille.

Enfin, il appelle les parlements et organisations internationales à adopter une position commune pour mettre fin à l’occupation, au blocus de Gaza et aux violations contre les Palestiniens, et garantir l’accès humanitaire.

La motion a été adoptée à l’unanimité en séance plénière, après le soutien exprimé par les représentants des groupes parlementaires.

Développements récents autour de la flottille en direction de Gaza

La marine israélienne a intercepté mercredi soir plusieurs navires de la flottille alors qu’ils se dirigeaient vers Gaza, dans le but de briser le blocus en vigueur sur l’enclave.

Selon les organisateurs, les forces israéliennes ont encerclé le convoi en haute mer, près de l’île grecque de Crète, ont brouillé les communications et saisi 21 navires. Dix-sept autres auraient réussi à poursuivre leur route et à atteindre les eaux grecques.

La flottille, transportant de l’aide humanitaire, visait à ouvrir un corridor maritime vers Gaza et à contester le blocus imposé par Israël.

Cette opération est intervenue quelques heures après des informations de médias hébreux indiquant qu’Israël préparait une interception. Le convoi comprend environ 100 bateaux et près de 1 000 militants de plusieurs pays.

Israël impose un blocus sur la bande de Gaza depuis 2007, une situation qui a contribué, selon les données citées, à de vastes destructions et au déplacement d’environ 1,5 million de personnes sur les 2,4 millions d’habitants de l’enclave.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir