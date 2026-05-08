Emmanuel Macron veut « restaurer un dialogue efficace » avec l’Algérie, l’ambassadeur français de retour à Alger Paris dit vouloir relancer les relations bilatérales après une année de crise diplomatique

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Le président français Emmanuel Macron souhaite « restaurer un dialogue efficace » avec l’Algérie, a annoncé vendredi l’Élysée, précisant que l’ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romatet, allait reprendre « ses activités » après plus d’un an d’absence sur fond de tensions diplomatiques entre les deux pays.

Selon un communiqué de la présidence française, Stéphane Romatet accompagne vendredi la ministre déléguée aux Armées, Alice Rufo, en déplacement à Sétif, dans l’est de l’Algérie, à la demande d’Emmanuel Macron.

La visite est organisée dans le cadre des commémorations des événements du 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kherrata, où des milliers d’Algériens avaient été tués lors de la répression par les autorités coloniales françaises de manifestations indépendantistes.

L’Élysée a indiqué que le retour de l’ambassadeur s’inscrivait dans une volonté de « restaurer un dialogue efficace » entre Paris et Alger, après plusieurs mois de crise diplomatique ayant conduit au rappel du diplomate en avril 2025.

La présidence française a également affirmé que le chef de l’État entendait accorder « une attention prioritaire » au dossier du journaliste français Christophe Gleizes, détenu en Algérie, et qui espère bénéficier d’une grâce présidentielle.

Les relations entre la France et l’Algérie ont traversé une période de fortes tensions ces derniers mois, marquée par des différends politiques et mémoriels ainsi que par des désaccords sur plusieurs dossiers bilatéraux sensibles.