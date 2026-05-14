Les délégués ont soutenu la réélection de Mahmoud Abbas lors du huitième congrès général du Fatah

Congrès du Fatah : Mahmoud Abbas réélu président Les délégués ont soutenu la réélection de Mahmoud Abbas lors du huitième congrès général du Fatah

AA / Istanbul / Sahin Demir

Les délégués participant au huitième congrès général du mouvement Fatah ont réélu à l’unanimité le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, comme chef du mouvement, selon l’agence officielle Wafa.

Wafa a précisé que les membres du congrès ont voté à l’unanimité pour élire Abbas président et commandant en chef du mouvement.

Les délégués ont souligné l’importance du rôle d’Abbas dans la direction de ce qu’ils ont décrit comme une phase cruciale de l’histoire palestinienne et ont exprimé leur entière confiance dans son leadership, selon l’agence.

Wafa a décrit Abbas comme le président élu de la Palestine, président du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) et l’un des membres fondateurs du Fatah.

Le congrès s’est tenu dans la ville de Ramallah en Cisjordanie occupée, avec des sessions simultanées à Gaza, en Égypte et en Jordanie.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz