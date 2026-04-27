Colombie : 20 morts et 36 blessés dans une explosion en bord de route dans le sud-ouest

AA / Istanbul / Yasin Gungor)

Une bombe placée en bord de route a explosé dans le sud-ouest de la Colombie, faisant 20 morts, dont 15 femmes, et 36 blessés, a annoncé dimanche le gouverneur du Cauca, Octavio Guzmán.

« Ce qui s’est produit hier, 25 avril, constitue l’attaque la plus brutale et la plus impitoyable contre la population civile depuis des décennies dans le département du Cauca », a déclaré le gouverneur sur le réseau social américain X.

Il a confirmé que 15 femmes et cinq hommes ont été tués, tandis que 36 autres personnes ont été blessées, dont trois sont toujours en soins intensifs et cinq mineurs désormais hors de danger.

L’explosion s’est produite lorsqu’un engin dissimulé dans un ponceau sur la route panaméricaine, à Cajibío, a été déclenché au passage d’un bus rural traditionnel, connu sous le nom de « chiva ».

Par ailleurs, la puissance de la déflagration a endommagé plusieurs véhicules à proximité. Des informations font également état d’un engin explosif qui aurait été lancé sur un bus avant d’exploser, aggravant encore l’impact.

Dans ce contexte, Octavio Guzmán a décrété trois jours de deuil, tandis qu’une cérémonie symbolique en hommage aux victimes sera organisée dans les prochains jours.

Il a également précisé qu’un cratère d’environ 200 mètres cubes laissé par l’explosion est en cours de réparation. « Le consortium travaille sans interruption pour rétablir la circulation sur la route affectée », a-t-il ajouté, estimant une reprise du trafic dans les prochaines heures.

En outre, il a indiqué que les autorités mettent en place des mesures de sécurité, un accompagnement des victimes, ainsi qu’une aide humanitaire, un soutien psychosocial et une assistance globale.

De son côté, le président colombien Gustavo Petro a attribué l’attaque à Ivan Mordisco, chef de la faction EMC des Forces armées révolutionnaires de Colombie, Armée du peuple (FARC).

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba