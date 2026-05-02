Six autres Palestiniens ont été arrêtés par l’armée israélienne dans le cadre de la violence persistante contre les Palestiniens

Cisjordanie : les occupants israéliens blessent au moins 7 Palestiniens Six autres Palestiniens ont été arrêtés par l’armée israélienne dans le cadre de la violence persistante contre les Palestiniens

AA / Gaza – Palestine et Istanbul / Hosni Nedim

Sept Palestiniens ont été blessés samedi lors d’attaques des occupants israéliens en Cisjordanie, tandis que l’armée israélienne en a arrêté six autres.

Trois d’entre eux ont été blessés dans la ville de Jalud, au sud de Naplouse, a rapporté l’agence officielle palestinienne Wafa.

Ils ont été transférés dans un centre médical de la ville de Qabalan pour y être soignés.

À Jabal Jalis, à l’est d’Hébron, quatre Palestiniens, dont une femme de 71 ans, ont été blessés lors d’une attaque des occupants.

À Masafer Yatta, au sud d’Hébron, les occupants ont laissé paître leur bétail sur les terres des habitants et ont déraciné environ 30 oliviers, selon un activiste, Osama Makhamreh, a rapporté Wafa.

Les occupants ont poursuivi leurs attaques quotidiennes contre le village de Duma, au sud-est de Naplouse, ont déclaré des témoins.

Dans un développement lié, des sources locales ont indiqué à Anadolu que l’armée israélienne avait arrêté deux jeunes hommes du quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est occupée.

À Jénine, l’armée israélienne a arrêté deux résidents du village de Kafr Qud après avoir perquisitionné leurs domiciles, selon Wafa.

L’agence a ajouté, citant des sources locales, que l’armée avait également investi les villes d’Arraba, du village de Bir al-Basha au sud de Jénine, et de Silat al-Harithiya à l’ouest, perquisitionnant plusieurs maisons sans procéder à des arrestations.

La Cisjordanie et Jérusalem-Est connaissent une recrudescence des opérations militaires israéliennes, y compris des raids, des arrestations, des tirs et l’usage excessif de la force.

Les Palestiniens font également face à des attaques croissantes des occupants visant à les pousser à quitter leurs terres au profit de l’expansion des colonies.

Environ 750 000 occupants israéliens vivent dans 141 colonies et 224 avant-postes en Cisjordanie, dont environ 250 000 à Jérusalem-Est, que les Nations unies considèrent comme faisant partie des territoires palestiniens occupés.

Depuis octobre 2023, les attaques de l’armée israélienne et des occupants en Cisjordanie ont tué au moins 1 155 Palestiniens, blessé environ 11 750 autres et conduit à l’arrestation de près de 22 000 personnes, selon les chiffres officiels palestiniens.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz