Le cas échéant, un deuxième tour est prévu le 1er juin 2027

Burundi : La CENI fixe l’élection présidentielle au 3 mai 2027 Le cas échéant, un deuxième tour est prévu le 1er juin 2027

AA / Bujumbura / Jean Bosco Nzosaba

L’élection présidentielle se tiendra le 3 mai 2027 au Burundi, a déclaré, vendredi, Prosper Ntahorwamiye, président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI.

« Conformément au code électoral, les élections vont démarrer à six heures du matin (4 heures GMT) pour se clôturer à 15 heures (13 heures GMT) », a déclaré le président de la CENI.

Le président de la CENI du Burundi a fait ces déclarations lors d’une réunion tenue vendredi à Bujumbura avec les partenaires électoraux dont des leaders des partis politiques.

Selon le président de la CENI, en cas de deuxième tour, le scrutin sera organisé le 1er juin 2027. Le code électoral du Burundi prévoit un deuxième tour pour l'élection présidentielle si aucun candidat n'obtient la majorité absolue (plus de 50% des suffrages exprimés) au premier tour.

Le vainqueur de la présidentielle prêtera serment le 18 juin 2027, a encore précisé Prosper Ntahorwamiye.

Le nouveau Code électoral fixe à 100 millions de francs burundais (environ 50.000 dollars) la caution pour un candidat à la présidentielle, contre 10.000 dollars dans le code précédent. Selon Abel Gashatsi, leader du parti UPRONA (Union pour le progrès national), « la caution demandée est hors de portée pour nombre de partis, ce qui risque de freiner les candidats », a-t-il déclaré.

Le 27 avril dernier, le parti CNDD-FDD (Conseil de défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie) au pouvoir depuis 2005, a désigné l’actuel chef de l’État, Evariste Ndayishimiye, comme candidat à la présidentielle en 2027 pour un nouveau mandat.

Le général Evariste Ndayishimiye, 57 ans, a pris les rênes du Burundi en juin 2020 après la mort de son prédécesseur, Pierre Nkurunziza, également issu du CNDD-FDD. Il fait d’ores et déjà figure de favori pour un nouveau mandat de sept ans.