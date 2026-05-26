Le minibus a été violemment heurté mardi matin à un passage à niveau en Flandre. Les autorités belges évoquent un « bilan dramatique »

Belgique : un car scolaire percuté par un train, plusieurs victimes Le minibus a été violemment heurté mardi matin à un passage à niveau en Flandre. Les autorités belges évoquent un « bilan dramatique »

Un car scolaire a été percuté par un train ce mardi matin à un passage à niveau à Buggenhout, dans le nord de la Belgique, faisant plusieurs victimes, selon les autorités belges.

L’accident s’est produit vers 08H08 en Flandre, a indiqué Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire belge. Selon lui, le minibus a été heurté par un train qui devait s’arrêter à la gare suivante, située à environ un kilomètre du lieu de la collision.

« Le choc a été excessivement violent », a déclaré le porte-parole, évoquant un « bilan dramatique ».

Le ministre belge de l’Intérieur, Bernard Quintin, a fait état d’un « tragique accident » sur le réseau social américain X.

« Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. Je souhaite beaucoup de courage aux blessés », a-t-il écrit, tout en remerciant les secours pour leur intervention rapide.

Les circonstances exactes de l’accident n’étaient pas immédiatement connues.