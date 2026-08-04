L’application a été rétablie après le retrait rapide de contenus liés à des abus sexuels sur mineurs et le blocage de leur auteur

Apple retire temporairement Telegram de l’App Store L’application a été rétablie après le retrait rapide de contenus liés à des abus sexuels sur mineurs et le blocage de leur auteur

Apple a temporairement retiré l’application de messagerie Telegram de l’App Store, estimant qu’elle avait enfreint ses règles relatives aux contenus montrant des abus sexuels sur mineurs.

Telegram a été retirée des boutiques d’applications pour iPhone et iPad tard lundi.

Dans une déclaration transmise à plusieurs médias américains, Apple a indiqué qu’une enquête avait permis d’identifier sur Telegram des contenus contrevenant à ses règles interdisant les représentations d’abus sexuels sur mineurs.

L’application a été rétablie dans l’App Store après que Telegram a rapidement supprimé les contenus concernés et bloqué l’utilisateur qui les avait partagés, selon la même source.

Le Commissariat australien à la sécurité en ligne a également engagé une action en justice contre Telegram, reprochant à la plateforme de ne pas avoir supprimé des contenus liés au terrorisme.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy