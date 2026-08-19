Tchad: 4,5 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire

Les autorités tchadiennes ont annoncé, mercredi, qu'environ 4,5 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire au Tchad.

"Selon les données présentées lors de la cérémonie, près de 4,5 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire en 2026", a rapporté l'Agence tchadienne de presse et d'édition (officielle), citant la ministre tchadienne des affaires humanitaires qui s'exprimait à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'aide humanitaire.



"La ministre de l’Action sociale, de la Solidarité nationale et des Affaires humanitaires Zara Mahamat Issa a rappelé que le Tchad fait face à une situation humanitaire particulièrement complexe", a rapporté la même source, précisant que depuis le déclenchement de la guerre au Soudan, le Tchad a accueilli plus de 1,5 million de réfugiés soudanais.



La ministre tchadienne des affaires humanitaires a souligné "les contraintes financières auxquelles fait face la réponse humanitaire" dans son pays, ajoutant que "le Plan de réponse humanitaire 2026 nécessite 986,1 millions de dollars, alors que les financements disponibles restent insuffisants".



La Coordonnatrice humanitaire par intérim, Blanche Anya, a aussi indiqué que "les besoins humanitaires restent considérables" au Tchad, citant, entre autres les déplacements forcés, l’insécurité alimentaire, la malnutrition, les catastrophes naturelles, les épidémies ainsi que la mortalité infantile et maternelle".

