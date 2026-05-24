Une décision qui ouvre potentiellement la voie à l’installation à la tête du parlement, en cas de retour à l’hémicycle, au premier ministre déchu, Ousmane Sonko, qui avait suspendu son mandat de député

Sénégal : Démission du président de l’Assemblée nationale Une décision qui ouvre potentiellement la voie à l’installation à la tête du parlement, en cas de retour à l’hémicycle, au premier ministre déchu, Ousmane Sonko, qui avait suspendu son mandat de député

AA / Sénégal

Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, a annoncé dimanche sa démission de l’institution parlementaire qu’il dirige depuis décembre 2024.

« Après une profonde réflexion, mûrie dans le silence, la responsabilité et le sens de l’État, j’ai décidé de démissionner de mes fonctions de Président de l’Assemblée nationale du Sénégal », a indiqué Ndiaye dans un communiqué consulté par Anadolu et dans lequel il affirme avoir été guidé par sa conception des institutions, de la responsabilité publique et de l’intérêt supérieur de la Nation.

« Je demeure profondément convaincu que la stabilité de nos institutions, le respect du dialogue républicain, la préservation de la paix civile, de la cohésion nationale et de l’intérêt supérieur du Sénégal doivent demeurer, en toutes circonstances, notre boussole commune », a-t-il insisté, assurant qu’il est des moments où l’intérêt du pays commande de privilégier la hauteur, le discernement et le sens du devoir.

« C’est dans cet esprit, et dans cet esprit seulement, que j’ai pris cette décision », a expliqué Ndiaye, membre de Patriotes africains du Sénégal pour le travail l’éthique et la fraternité (Pastef).

La démission du président du parlement intervenant quarante huit heures après le limogeage du premier ministre Ousmane Sonko ouvre la voie à une recomposition institutionnelle profonde.

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye, lui aussi membre du Pastef, avait mis fin vendredi aux fonctions de son premier ministre suite à des divergences affichées ouvertement entre eux depuis des mois.

Tête de liste du parti lors des législatives, Sonko avait suspendu son mandat de député à cause de la non comptabilité de l’exercice avec la fonction de ministre.

Son retour à l’hémicycle, combiné à la vacance du poste, ouvre potentiellement la voie à son installation à la tête de l’assemblée nationale.