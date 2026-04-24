Destinées à des usages médicaux et industriels, contre 3 371 en 2024, selon le directeur général de l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis

Maroc : 4 147 autorisations accordées pour l’usage du cannabis en 2025 Destinées à des usages médicaux et industriels, contre 3 371 en 2024, selon le directeur général de l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis

AA / Rabat / Ahmad Bentaher

Le Maroc a annoncé, mercredi, avoir délivré 4 147 autorisations liées à l’usage du cannabis à des fins médicales et industrielles au cours de l’année 2025.

Cette information a été communiquée par le directeur général de l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis, Mohamed El Kharrouj, cité par l’agence de presse marocaine.

« L’Agence a délivré en 2025 un total de 4 147 nouvelles autorisations, portant le nombre global des licences actives à 5 765 », a-t-il indiqué.

Selon lui, ces autorisations comprennent 5 492 licences pour la culture (soit 99 % du total), au profit de 5 318 agriculteurs, ainsi que 273 licences pour les activités de transformation, de commercialisation et d’exportation.

Le responsable a précisé que la production totale de cannabis séché a atteint 19 576 quintaux en 2025, contre 18 810 quintaux en 2024.

Il a également souligné que la superficie totale récoltée s’est élevée à environ 3 141 hectares, exploitée par 4 776 agriculteurs.

Mohamed El Kharrouj a en outre indiqué que les produits marocains ont renforcé leur présence dans plus de sept pays, dont la France, la Suisse, la République tchèque, le Luxembourg, le Portugal, l’Australie et l’Afrique du Sud.

Le Maroc avait annoncé, le 3 juin 2022, un plan d’action visant à exploiter le cannabis à des fins médicales et industrielles, avant l’entrée en vigueur, en juillet de la même année, d’une loi encadrant ses usages.

Des opposants à la légalisation de la culture du cannabis mettent toutefois en garde contre une possible extension des surfaces cultivées et une aggravation du trafic de stupéfiants dans le pays.

*Traduit de l'arabe par Wafae El Baghouani