Madagascar : Vers un renforcement de la coopération économique et militaire avec la Russie

AA/ Antananarivo/Sandra Rabearisoa



Le Premier Ministre malgache Mamitiana Rajaonarison a rencontré le Secrétaire du Conseil de Sécurité de la Russie, Sergueï Choigou ce mercredi 27 Mai à Moscou. Les discussions ont porté sur la perspective d’une coopération militaire entre les deux pays, incluant des programmes de formations pour les militaires selon le compte rendu du service de la communication au niveau de la Primature. « La signature d’un accord de partenariat en vue de la mise en place d’une zone économique commune entre la Russie et Madagascar », selon toujours les précisions de la Primature.

« Après l’aide humanitaire fournie par la Russie après le passage du cyclone Gezani au mois de février dernier, les relations de coopération vont se poursuivre à travers une coopération scientifique entre les universités et dans le secteur agricole. Cette coopération sera également renforcée dans les domaines de l’éducation », selon les explications du Premier ministre, au cours d’une interview accordée aux médias russes. Sur le plan économique, le gouvernement malgache annonce une amélioration du climat des affaires à Madagascar sera afin d’attirer les investisseurs, notamment russes.

Concernant les problèmes d’approvisionnement en pétrole liés au conflit au Moyen-Orient, le chef du gouvernement malgache a indiqué que des discussions sont déjà en cours avec les autorités russes concernant l’augmentation des capacités de stockage de pétrole à Madagascar. Sur la question de la démocratie, le Premier Ministre d’affirmer que « nous établirons une démocratie du peuple malgache, et non une démocratie copiée sur d’autres ».

Le Chef de gouvernement malgache est à la tête d’une délégation en Russie dans le cadre d’une participation au Forum international de la sécurité qui a débuté le mardi 26 Mai au Live – Arena, à Moscou.

Depuis l’arrivée au pouvoir du Président de la transition, Michaël Randrianirina au mois d’octobre 2025 après le départ de l’ex – Président Andry Rajoelina, le gouvernement de la Refondation entretien t un rapprochement de plus en plus étroit avec la Russie. Au mois de février 2026, le Président Randrianirina a fait le déplacement a Moscou pour rencontrer son homologue russe, Vladimir Poutine.