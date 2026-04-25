Dans un communiqué, l'UA a réaffirmé sa détermination à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité

L'Union africaine condamne les attaques au Mali Dans un communiqué, l'UA a réaffirmé sa détermination à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité

AA / Yaoundé

L'Union africaine (UA) a condamné les attaques signalées à travers le pays, en particulier dans la capitale malienne, Bamako.

Dans un communiqué, l'UA a indiqué suivre les attaques survenues au Mali avec une profonde inquiétude, condamnant fermement ces actes.

Soulignant que ces attaques font peser un risque grave sur les civils, le communiqué a réaffirmé la détermination de l'UA à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité.

Le président de la Commission de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf, a adressé un message de solidarité totale au peuple malien, ainsi qu'aux forces de sécurité et aux autorités du pays.

L'armée malienne avait annoncé que des groupes terroristes non identifiés avaient mené des attaques contre différentes positions militaires à travers le pays, à commencer par la capitale, Bamako.

Selon la presse nationale, des attaques coordonnées perpétrées par des groupes armés ont débuté tôt dans la matinée.

Des tirs nourris, des explosions et des affrontements ont été signalés dans plusieurs villes, principalement à Kidal, Gao et Sévaré, ainsi qu'à la base militaire de Kati et au camp militaire situé aux abords de l'aéroport Modibo Keita à Bamako.

* Traduit du turc par Mariem Njeh