La Chine fait don de 44 millions de dollars au Tchad Pour soutenir des projets de développement

La République de Chine a fait don, jeudi, d’un montant de 44 millions de dollars au Tchad en vue de soutenir des projets de développement.



"Le Tchad et la République populaire de Chine ont signé, ce jeudi 20 août 2026, deux accords de don d’un montant global de 300 millions de yuans, soit environ 44 millions de dollars, destinés au financement de projets de développement au Tchad", a rapporté le site officiel d’information du ministère tchadien des finances, du budget, de l’économie et du plan.



"Les accords ont été signés par Tahir Hamid Nguilin, Ministre d’État, Ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, et Wang Xining, Ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad", a ajouté la même.



Le ministre tchadien des finances a indiqué que "les deux dons, respectivement de 100 et 200 millions de yuans, sont immédiatement mobilisables et seront affectés à des projets conformes aux orientations du programme politique du Chef de l’État, avec une attention particulière accordée aux populations, aux jeunes et aux femmes".



Quant à l’ambassadeur chinois, il a ajouté que le don de son pays contribuera au financement des projets dans les domaines des infrastructures et du développement social, "tout en soutenant le développement des technologies numériques et la formation des talents".