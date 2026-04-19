Congo : démission du premier ministre et de son gouvernement Sassou N’Guesso attendu sur la nomination d’un nouveau Premier ministre

AA / Bamako / Amarana Maiga

Le Premier ministre de la République du Congo, Anatole Collinet Makosso, a remis sa démission ainsi que celle de son gouvernement au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui l’a acceptée, selon un communiqué officiel publié dimanche.

La lettre de démission, datée du 17 avril, a été actée le 19 avril par le chef de l’État, ouvrant la voie à la nomination d’un nouveau gouvernement dans les prochaines heures, ou à une éventuelle reconduction du Premier ministre sortant.

Selon le communiqué, « conformément à l’article 83 de la Constitution du 25 octobre 2015 et consécutivement à l’élection présidentielle des 12 et 15 mars 2026 et à l’investiture du Président de la République, le Premier ministre a remis sa démission ainsi que celle du gouvernement ».

Le texte précise également que « la démission a été acceptée par le Président de la République qui a adressé ses remerciements à l’ensemble des ministres pour le travail accompli durant les cinq années de collaboration (…) consacrées à la mise en œuvre du Projet de société “Ensemble, poursuivons la marche” ».

De son côté, Anatole Collinet Makosso « a traduit toute sa gratitude au Chef de l’État pour la confiance dont il a bénéficié (…) et a indiqué qu’il restait à la disposition du Président de la République ».

Dans l’attente de la formation d’une nouvelle équipe, le président Denis Sassou N’Guesso « a demandé aux membres du gouvernement d’expédier les affaires courantes jusqu’à la mise en place de la prochaine équipe gouvernementale ».

Réélu à l’issue du scrutin des 12 et 15 mars 2026, le chef de l’État a prêté serment le 16 avril, promettant d’« accélérer la marche vers le développement ».