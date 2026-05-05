Pour des manquements dans le traitement de sujets liés à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso et au Mali

Burkina Faso : la télévision française TV5-Monde interdite de diffusion Pour des manquements dans le traitement de sujets liés à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso et au Mali

AA/Ouagadougou/Dramane Traoré

Le Conseil supérieur de la communication (CSC) du Burkina Faso a interdit mardi, la diffusion des programmes de la chaîne de télévision française TV5 Monde au Burkina Faso en raison de manquements liés au traitement de l’information sécuritaire au Burkina Faso et au Mali.

« Cette décision fait suite au constat de nombreux manquements à la loi, à l'éthique et à la déontologie dans le traitement de sujets liés à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso et à l'actualité relative aux attaques terroristes survenues le 25 avril 2026 au Mali », a écrit le président du CSC Wendingoudi Louis Modeste Ouédraogo dans un communiqué.

Ouédraogo a souligné que les « fautes commises », qui portent sur la « désinformation et l'apologie du terrorisme », ont été relevées dans plusieurs éditions du journal télévisé, d'avril à mai 2026.

En rappel, l’organe de régulation des médias burkinabè avait suspendu temporairement par deux fois, successivement le 27 avril et le 18 juin 2024, TV5-Monde pour des motifs similaires.

Le CSC a invité l'ensemble des médias à plus de rigueur professionnelle et au strict respect des règles d'éthique et de déontologie.

Depuis 2023, plusieurs médias occidentaux notamment français tels que Radio France Internationale (RFI), les chaînes de télévision françaises LCI et France24, le quotidien français Le Monde et Jeune Afrique sont déjà interdits de diffusion sur le territoire burkinabè pour des raisons similaires.

Confrontés au terrorisme depuis quelques années, le Burkina Faso et le Mali multiplient les actions contre ce phénomène.

