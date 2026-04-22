Algérie - Tchad : 27 accords signés "pour renforcer l'intégration économique" Le président tchadien arrive ce mercredi à Alger dans le cadre d'une visite officielle

AA / Alger / Aksil Ouali

L’Algérie et le Tchad ont conclu 27 accords et mémorandums d'entente couvrant divers domaines de coopération et visant "à renforcer l'intégration économique entre les deux pays".

Les documents ont été signés à l'issue de la 4e session de la Commission mixte de coopération entre les deux pays, tenue mardi à Alger. Co-présidée par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Ahmed Attaf (Algérie) et Abdoulaye Sabre Fadoul (Tchad), la rencontre a été aussi une occasion pour affirmer l’ambition d’élargir les perspectives de coopération dans des secteurs clés.

S'exprimant à l'occasion, le chef de la diplomatie algérienne a estimé que "les relations algéro-tchadiennes sont en passe d’ouvrir des perspectives inédites et d'amorcer une nouvelle phase de leur histoire, tant par leur qualité, leur évolution que leur profondeur". Il a mis en avant "les potentialités de coopération dans toutes leurs dimensions et de la volonté forte nourrissant une ambition commune".

Selon lui, cette session "intervient dans un contexte marqué par un nouvel élan et une dynamique notable des relations entre les deux pays frères". Elle intervient, a-t-il indiqué, à la veille de la visite à Alger du président de la République du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Ce dernier arrive ce mercredi dans la capitale algérienne où il aura des entretiens avec son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune.

Les deux pays, a-t-il ajouté, se sont fixé trois objectifs principaux: accorder aux relations algéro-tchadiennes l'intérêt et le suivi qu'elles méritent à tous les niveaux, renforcer les échanges commerciaux et engager des investissement bilatéraux.

Pour sa part, le ministre tchadien a mis en avant que la tenue de cette commission après plusieurs années "n’est pas une simple procédure diplomatique formelle, mais un signe expressif de notre ambition commune".

"Nous sommes réunis aujourd’hui à un moment charnière. Un moment où notre continent est confronté à des défis d’une intensité inédite. Un moment où les équilibres internationaux se redessinent sans que l’Afrique n’y trouve toujours sa juste place", a-t-il ajouté.

"La relation entre le Tchad et l’Algérie ne peut plus se contenter d’être une relation de solidarité historique, aussi précieuse soit-elle. Elle doit devenir une relation stratégique. Une relation qui s’appuie sur nos complémentarités réelles. Une relation qui produit de la valeur. Une relation qui renforce notre capacité collective à faire face aux menaces sécuritaires, aux chocs économiques et aux pressions extérieures. Dans un espace saharo-sahélien marqué par l’instabilité, la montée du terrorisme, les trafics transnationaux et les rivalités d’influence", a-t-il soutenu.