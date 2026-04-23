Des discussions sont également en cours avec Airbus pour augmenter la flotte du transporteur national, indique le ministre

Le Bangladesh va acheter 14 avions à Boeing Des discussions sont également en cours avec Airbus pour augmenter la flotte du transporteur national, indique le ministre

AA / Bangladesh / SM Najmus Sakib

Le nouveau gouvernement du Bangladesh a décidé d’acheter 14 avions à la société américaine Boeing, a indiqué un responsable mercredi.

« Un accord devrait être signé en avril à cet effet », a déclaré le ministre d’État à l’Aviation civile et au Tourisme, Rashiduzzaman Millat, lors d’un point de presse après une réunion avec le Premier ministre Tarique Rahman sur le sujet.

Le gouvernement a également décidé de reprendre les vols directs vers Tokyo, au Japon, en juin, a-t-il ajouté, précisant qu’ils avaient été suspendus durant la période du précédent gouvernement intérimaire.

Des discussions sont également en cours avec le constructeur européen Airbus afin de constituer à l’avenir une flotte mixte, a indiqué Millat, ajoutant que « des initiatives ont été prises pour ajouter de nouveaux avions dans un délai de deux à trois mois, notamment par le biais de locations afin d’augmenter la flotte à court terme ».

Auparavant, le gouvernement intérimaire dirigé par le lauréat du prix Nobel Muhammad Yunus avait cherché à finaliser l’achat d’avions auprès de Boeing, revenant sur une décision du précédent gouvernement de la Ligue Awami de la Première ministre Sheikh Hasina, qui avait opté pour Airbus.

Le gouvernement intérimaire prévoit d’acheter de nouveaux avions Boeing afin de remédier à une pénurie croissante de flotte au sein de la compagnie nationale Biman Bangladesh Airlines, pour un coût estimé à environ 350 milliards de taka (2,8 milliards de dollars).

Biman exploite actuellement environ 19 avions sur les lignes internationales, un chiffre inférieur aux 30 à 35 appareils estimés nécessaires pour répondre à la demande croissante de passagers et soutenir l’expansion prévue.

Plus tôt dans la journée, le ministère de l’Aviation civile et du Tourisme a tenu une réunion concernant l’achat d’avions Boeing.

Les participants ont examiné en détail le projet d’augmentation de la flotte de Biman Bangladesh Airlines à 47 avions d’ici l’exercice budgétaire 2034-2035.

La question de l’ajout d’avions Boeing à cet effet a été étudiée lors de la réunion.

*Traduit de l'anglais par Ayse Bashoruz