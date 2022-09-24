Yeşil aklama: Bir çevre sömürüsü

24.09.2022
  • İklim Değişikliği
Ankara

Şirketler giderek daha yeşil, temiz ve sürdürülebilir olarak müşteri kazanmaya çalışsa da reklamlarındaki gibi çevreci olmayabilir.

İklim değişikliğinin etkileri her geçen gün biraz daha hissedilirken şirketlerin de çevreci performansları yeşil projeleri üzerinden hızlanmaya başladı. 

"Doğal", "sürdürülebilir", "çevre dostu" gibi ifadelerin yer aldığı yeşil etiketli ürünlerin pazar paylarının artması tüketicilerin de çevre bilincinin arttığının bir göstergesi.

 Şirketler rakiplerinden daha yeşil, temiz ve sürdürülebilir olarak müşteri kazanmaya çalışsa da reklamlarında iddia ettikleri kadar çevreci ve yeşil olmayabilir.

AA, bir pazarlama yöntemi olarak karşımıza çıkan, Türkçeye "yeşil aklama/yıkama" olarak da çevrilen "greenwashing" kavramını masaya yatırdı. Çalışma kapsamında kendilerini "yeşil" gösteren uluslararası firmaların reklamları inceleniyor.

Greenpeace aktivisti Amina Adebisi Odofin ve Earth Island Institute'tan Avukat Sumona Majumdar ise konuyu farklı boyutlarıyla ele alıyor.
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