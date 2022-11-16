Çocuklar çevre sorunlarını çift kanatlı eğitim modeliyle tanıyor

Biriz Özbakır 16.11.2022

İstanbul

Yerli bir eğitim teknolojisi girişimi olan Twin, bilim kitleri ve mobil uygulama aracılığıyla, çocukların sürdürülebilirlik ve çevre sorunlarını tanımalarına ve çözüme ilişkin projeler geliştirmelerine imkan tanıyor.

Çocukların hayal gücünü geliştiren, eğlenceli ve öğretici robotik ve kodlama setleri üreten Twin şirketi, "çift kanatlı" olarak tarif ettikleri, hem donanımlı hem de vicdanlı çocuklar yetiştirilmesine katkı sunma hedefiyle 2017'de kuruldu.

Şirketin geliştirdiği eğitim kitleri sayesinde çocuklar, mıknatısla kolayca birleşen elektronik modüllerle robot, otonom araba gibi fikirlerini hayata geçirip eğlenceli deneyler yapabilirken iklim değişikliği başta olmak üzere çevre sorunlarına çözüm olabilecek projeler üretebiliyor.

Şirketin kurucu üyelerinden olan ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Genç Liderleri arasında bulunan Okan Dursun, AA muhabirine, geliştirdikleri eğitim modülündeki sürdürülebilirlik müfredatıyla, çocukları iklim değişikliğiyle mücadele edebilecek değişimin yaratıcıları olmaya teşvik etmek istediklerini anlattı.

Dursun, şöyle devam etti:

"Sürdürülebilir ve çevreci konuları çocuklara aktaran bir eğitim şirketiyiz. Bunun içerisinde robotik kodlama, yapay zeka gibi başlıklar yer alıyor. Bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat eğitimini içinde barındıran STEM+A olarak adlandırılan içerikler, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda hazırlanıyor. Çocuklar, sürdürülebilirlik müfredatıyla küresel iklim değişikliğinin nedenlerini, hayvanlar alemindeki çeşitliliği ve sürdürülebilir bir yaşam için teknolojiyi keşfedebiliyor, aynı zamanda kodlama yoluyla çevresel sorunlara çözüm üretebiliyor."

"Günlük hayatta gördükleri çevresel problemleri teknolojiyle çözebiliyorlar"

"Dünyaya bir iyilik için teknoloji geliştirmek" mottosuyla hareket ettiklerini ifade eden Dursun, "67 ülkeye ihracat yapıyoruz ve dünyada sadece bizim uyguladığımız çift kanatlı eğitim modeliyle, çocukların teknolojiyle birlikte donanımlarını artırırken çevre sorunlarına vicdani bir taraftan bakmalarını sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Dursun, bilim kiti ve mobil uygulamanın işleyişiyle ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"Öncelikle animasyon filmlerle çocuklara eğitim veriyoruz. Sonra ilgi alanlarına göre seçtikleri soru-cevap kısmında çocuklar bir konu başlığı seçiyor ve o konuyla ilgili soruları cevaplıyor. Verdikleri cevaba göre, doğru veya yanlış olarak kendileri o görevi tamamlıyorlar. Ardından, seçtikleri konuyla ilgili yaptıkları projeleri video ya da fotoğraf çekerek platformumuza yüklüyorlar. Bu da birbirleri arasındaki paylaşımı sağlamak için kıymetli. Her yaptıkları görevi tamamladıkça da 'coin' olarak adlandırdığımız bir para birimi kazanıyorlar. Yani aslında çocukların finansal okur yazarlığını da geliştiriyoruz çünkü bu puanları bir değere, satın almak istedikleri bir ürüne dönüştürebiliyorlar."

Her yıl, çocukların bilim kitleriyle geliştirdikleri projelerle katılabildikleri bir yarışma düzenlediklerini kaydeden Dursun, "Yarışmaya katılan projelerden örnek verebilirim. Denizli'den sulama problemini ele alarak ürün geliştiren bir öğrenci vardı. Şu an lise seviyesine kadar geldi, büyüdü. O zamanlar sulamatik isminde ağaçların daha doğru bir şekilde sulanmasıyla ilgili bir projeyi hayata geçirmişti. Bir başka öğrencimiz akıllı çiftlik projesi geliştirmişti. Yani çocuklar günlük hayatta gördükleri çevresel problemleri teknolojiyle çözebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz Cumhuriyetin 100. yılında 1 milyon çocuğa bilim kiti ulaştırmak"

Eğitimde fırsat eşitliği yaratma vizyonuyla hareket ettiklerini ve bu amaçla köy okullarına ücretsiz bilim seti gönderdiklerini bildiren Dursun, "Hatta şirketin ismini 'bilim ikizi' olarak sosyal bir bakış açısıyla koyduk. Şu an bu bilim kitleri 750 binden fazla öğrenciye ulaştı ve bunların 500 bininden fazlası dezavantajlı köy okullarındaki öğrencilerden oluşuyor. En büyük hedefimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te 1 milyon çocuğa bilim, teknoloji ve sürdürülebilirlik eğitimlerini ulaştırmak." diye konuştu.

Sadece bireysel kullanıcılara değil okullara da "sürdürülebilirlik" ve "çevreci eğitim" başlığı altında iki dönem boyunca kullanılabilecekleri bir içerik havuzu sağladıkları bilgisini paylaşan Dursun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuklara mobil uygulama üzerinden çevre konularında farkındalık ve bilinç kazandırırken bilim kitleriyle de çevre sorunlarıyla ilgili projeler geliştirmeye teşvik etmeye çalışıyoruz. Örneğin; iklim değişikliği konusu için kendini kutup kaşif olarak adlandıran Antony Jinman ile birlikte çocuklara, iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçlarının neler olabileceğiyle ilgili bir eğitim modülü hazırladık. Bunun akabinde bir animasyon oyunla beraber çocukların bunu daha iyi pekiştirmelerini sağlıyoruz ki çocukları bu konuyla ilgili hem eğlendikleri hem de öğrendikleri bir akışa sürükleyelim. Devamında da kendilerinin bu alanda sorunları çözebilmeleri ve konuyu daha derinlemesine anladıklarından emin olmaları için onların projeler geliştirmesini sağlıyoruz."