Peru'da düzensiz göçe karşı OHAL ilanı yerleşik göçmenleri de tehdit ediyor

İstanbul

"Bölgede göç halindeki sığınmacılar, gittikleri ülkelerde potansiyel suçlu muamelesi görüyor"

Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan, Latin Amerika ülkesi Peru'nun 27 Nisan'da ülkeye yasa dışı yollarla giren kişi sayısında ciddi artış kaydedildiği gerekçesiyle ilan ettiği olağanüstü hal (OHAL) uygulamalarının, ülkede yerleşik göçmenleri de olumsuz etkileyeceğini söyledi.



Prof. Dr. Özkan, AA muhabirine, Peru'nun düzensiz göçle mücadele için yürürlüğe koyduğu OHAL uygulamalarını ve Latin Amerika'daki göç hareketliliğini değerlendirdi.

Özkan, Peru'nun 2016'ya kadar düzensiz göçle ilgili sorunu bulunmadığını belirterek, turist vizesiyle gelen 5 milyon Venezuelalının kaçak yollarla bu ülkede kalmaya başlamasıyla problemin baş gösterdiğini kaydetti.

Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre Peru'da, her 10 göçmenden 9'unun Venezuelalı olduğunu ve yaklaşık 1,3 milyon Venezuelalı düzensiz göçmen bulunduğunu aktaran Özkan, son dönemde bölgedeki düzensiz göçmenlerin üçüncü ülkelere geçiş yapmak yerine burada kalmak istemesinin yönetimde rahatsızlık oluşturduğunu anlattı.

Özkan, Peru Başbakanı Alberto Otarola'nın 4 Mayıs'ta yaptığı "Ülkede yerleşik bulunan fakat belgeleri bulunmayıp evrakında eksiklik olan sığınmacıların da sınır dışı edileceği" yönündeki açıklamasının ardından çok sayıda göçmenin ülkelerine gönderilmeye başlandığını belirterek, bu uygulamanın devam edeceğini dile getirdi.

"Sığınmacıların mağduriyetlerinin artması, insani krizin tırmanması kaçınılmaz"

Peru'da hükümetin, zorlayıcı tedbirler kullanarak düzensiz göçle mücadele etmeye çalıştığının altını çizen Özkan, bunun ülkedeki yerleşik sığınmacıların "zaten zor olan hayatlarını, daha da zorlaştıracağına" dikkati çekti.

Mehmet Özkan, Peru'da artan suç oranlarından düzensiz göçmenlerin sorumlu tutulmasıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Bölgede göç halindeki sığınmacılar, gittikleri ülkelerde potansiyel suçlu muamelesi görüyor. Gittikleri ülkelerde yeni yaşam kurmaya çalışan bu kişilerin üzerindeki baskı, alınan OHAL kararıyla daha da artabilir. Bu şartlarda sığınmacıların mağduriyetlerinin artması ve insani krizin tırmanması maalesef kaçınılmaz."

Başbakan Otarola'nın OHAL ilanı sırasında yaptığı konuşmada "Ülkede dürüstçe çalışan yabancılar var, onların durumlarının kolaylaştırılması için uğraşıyoruz. Politikamız bir gruba karşı değil amacımız Peru'yu korumak ve şiddet dalgasının önüne geçmek" ifadesini anımsatan Özkan, bu söylemle ülkedeki yerleşik göçmenlerin kriminalize edilerek hedef haline getirildiğini söyledi.

Özkan, OHAL uygulamalarıyla ülkede yaşayan, iş sahibi göçmenlerin de kaçak statüsünde değerlendirilebileceğine işaret ederek, "Peru'da hükümetin, ülkedeki yerleşik göçmenleri de etkileyecek şekilde aldığı olağanüstü hal kararı, binlerce kişinin barınma, sığınma ve çalışarak hayatını idame ettirme imkanlarının elinden alınması anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Siyasi çatışmalarda sığınmacılar bir araç olarak kullanılıyor

Latin Amerika'da artan düzensiz göçün temel nedenlerinin bölge ülkelerindeki ekonomik ve siyasi istikrarsızlıktan kaynaklandığını kaydeden Özkan, sorunların çözülmemesi durumunda OHAL uygulamalarıyla insani kriz ve ölümlerin artabileceğinden endişe edildiğini söyledi.

Özkan, OHAL kararının ardında siyasi nedenlerin de bulunduğunu dile getirerek, Peru'nun özellikle Kolombiya, Şili, Meksika ve Venezuela gibi ülkelerle ilişkilerindeki problemlerin çözümünde düzensiz göçmenleri "araç" olarak kullandığından bahsetti. Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peru'nun söz konusu kararı büyük oranda siyasi olup, Kolombiya ve Şili ile ilişkilerde durumu zorlaştırma amacı taşıyor. Özellikle komşu Şili ile sınırda devam eden düzensiz göçmen sorunları referans alınarak ilan edilen bu kararın siyasi emellerinin olduğunu, en nihayetinde bölge jeopolitiğinde, bu insanların kullanıldığını görüyoruz. Bu karara göre artık sınıra dayanan düzensiz göçmenler içeri alınmayacak ve bu kişilere karşı sert ve kapalı sınır politikası uygulanacak."

Peru'da düzensiz göçle mücadele için alınan OHAL kararı

Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, 27 Nisan'da, son zamanlarda ülkeye gelen düzensiz göçmen sayısında ciddi artış kaydedildiğini belirterek, yasa dışı geçişleri kontrol altına almak için sınırlarda OHAL ilan ettiklerini açıklamıştı.

Başbakan Alberto Otarola da sınır bölgelerinde güvenliğin artırıldığını ifade ederek, ülkeye yasa dışı yollardan gelenler ve belgesi bulunmayan kişilerin sınır dışı edileceğini duyurmuştu.