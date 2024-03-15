İsrailli yetkililerin nefret söylemi Gazze'de soykırımı teşvik ediyor

İstanbul

İsrailli siyasetçi ve askerlerin, Filistinlilere ve Gazze'nin yok edilmesine yönelik benimsediği nefret dili, İsrail'de başlıca söylem haline geldi.

İsrail'in Filistinlilere karşı 7 Ekim'den bu yana kullandığı nefret söylemi, bir yandan Gazze'de işlediği insanlık suçlarını teşvik ediyor, diğer yandan da bu suçları normalleştirmeyi amaçlıyor.

AA muhabiri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrailli bakanlar ve askerlerin, Filistinlilere karşı kullandığı nefret söylemi içeren ifadelerini derledi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de açtığı davada, İsrailli yetkililerin kullandığı nefret ifadeleri soykırım suçu işlemeye yönelik kışkırtıcı söylemlere delil olarak kabul edildi.

Divan'ın 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararları arasında "Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımların atılması" da yer aldı.

Güney Afrikalı Avukat Tembeka Ngcukaitobi, 11 Ocak'ta, İsrail'in UAD'de yargılandığı ilk duruşmada, Netanyahu'nun orduyu Gazze'ye saldırmaya teşvik ederken kullandığı, Yahudi kutsal kitabındaki savaşta kadın, çocuk veya yaşlı ayrımı gözetmeden her canlının öldürülmesi, şehirlerin yok edilmesi yönünde ifadelerin yer aldığı anlatılardaki Amalek kavmini Filistinlilere benzettiğini hatırlattı.

Duruşmada "Bırakın Başbakan kendi adına konuşsun" ifadesini kullanan Ngcukaitobi, Netanyahu'nun söz konusu konuşmasının videosunu delil olarak gösterdi.

Ngcukaitobi, duruşmada İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Filistinlilere "hayvan" benzetmesinde bulunduğunu hatırlatarak, "İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz." ifadelerini soykırım amacına yönelik delil olarak sundu.

İsrailli bakanlar, şiddet ve nefret söyleminin kaynağı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 12 Kasım 2023'te, "Hamas'ı destekleyen herkesin yok edilmesi gerektiği" yönündeki açıklaması, İsrailli siyasetçilerin Filistinlilere karşı kullandığı nefret söylemlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

İsrail genelinde sivillere ve işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilere silah dağıtmasıyla sıkça gündeme gelen Ben-Gvir açıklamasında, "Açık konuşmalıyız. Hamas yok edilmeli dediğimizde, şarkı söyleyen, destekleyen, şeker dağıtan herkes Hamas ve hepsi yok edilmeli." ifadesini kullandı.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, 14 Kasım 2023'te yaptığı, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç etmesinin "doğru insani çözüm" olduğunu iddia ettiği açıklamada, "Gazzelilerin gönüllü olarak dünyanın dört bir yanındaki ülkelere tahliye edilmesine yönelik girişimi memnuniyetle karşıladığını, bunun 75 yıldır süren mültecilik, yoksulluk ve tehlikelerin ardından Gazze ve bölge sakinleri için doğru insani çözüm olduğunu" savundu.

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Eliyahu, 5 Kasım 2023'te katıldığı bir radyo programında Gazze'nin yeniden işgal edilip bölgeye yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesi fikrini öne sürdü. Gazze'de yaşayan Filistinlilere ne olacağı yönündeki soruya ise Eliyahu, "İrlanda'ya da çöllere de gidebilirler, Gazze'deki 'canavarlar' kendileri çözüm bulmalı." cevabını verdi. Sunucunun "Gazze'ye atom bombası atılmasına gerek olup olmadığı" sorusunu da cevaplayan Eliyahu, "Bu (Gazze'ye nükleer bomba atılması) olasılıklardan biri." diye konuştu.

Netanyahu'nun partisi Likud'dan milletvekili Ariel Kallner, 7 Ekim 2023'te X'te yaptığı paylaşımda, 1948'de Filistinlilerin vatanlarından sürüldüğü Nekbe'ye (Büyük Felaket) atıfta bulunarak, "Şu anda tek hedef: Nekbe! 48'in Nekbesini gölgede bırakacak bir Nekbe." ifadesine yer verdi.

Sağcı Zehut Partisinin kurucusu Moshe Feiglin, 26 Ekim 2023'te katıldığı bir televizyon programında, Gazze'de "taş üstünde taş bırakılmaması" çağrısı yaparak, "Gazze'nin Dresden'e dönmesi gerekiyor." dedi.

Feiglin, İsrail'in imajını düzeltmeye değil "intikam almaya" ihtiyaç duyduklarını kaydederek, "Tek çözüm var, Gazze'yi işgal etmeden önce tamamen yok etmek. Yok etmek derken, nükleer silah olmadan, Dresden'deki ve Hiroşima'daki gibi bir yok etmeden bahsediyorum." diye konuştu.

Kadının Statüsünü Geliştirme Bakanı May Golan, 22 Şubat'ta İsrail meclisinde, ülkesinin Gazze'deki saldırılarını savunarak, "Ben şahsen Gazze'nin yıkımından gurur duyuyorum. Bundan 80 yıl sonra bile her bebek torunlarına Yahudilerin yaptıklarını anlatacak." şeklinde konuştu.

"Gazze'nin dümdüz edilmesi gerekiyor"

İktidardaki Likud partisi milletvekili Galit Distel Atbaryan, geçen 1 Kasım'da X'te yaptığı açıklama, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik etnik temizlik çağrısı yaptı.

İsraillilere, "Birbirinizden nefret etmeyin. Canavarlar sizden yeterince nefret ediyor. Düşmandan nefret edin. Canavarlardan nefret edin." şeklinde seslenen Atbaryan, şunları ifade etti:

"İç çekişmenin en ufak bir kırıntısı, çıldırtıcı derecede aptalca bir enerji israfıdır. Bu enerjiyi tek bir şeye yatırın; Gazze'nin tamamını yeryüzünden silmek. Gazzeli canavarlar ya güneydeki çitlere gidecek ve Mısır topraklarına girmeye çalışacak ya da ölecekler. Gazze yeryüzünden silinmeli."

Likud milletvekili Tally Gotliv, 10 Ekim 2023'te, Gazze'nin yok edilmesinin kendisi için moral olacağının altını çizerek, "Bırakın köyleri yansın." dedi. Gotliv, Gazze Şeridi'ni hedef alan İsrail'in nükleer silah kullanması gerektiğini savunarak, "Kötü adamla kötü olacaksın! Acıma yok! Gazze'yi ezin ve düzleştirin." diye konuştu.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) Başkanı Tümgeneral Ghassan Alian, 14 Kasım 2023'te X'ten yaptığı açıklamada Gazzelilerin Hamas'tan korkmak yerine kurtuluşlarını kutladıklarını belirterek, "Hayvanlara böyle davranılmalı. (Gazze'de) elektrik ve su olmayacak, sadece yıkım olacak. Cehennemi istediniz, cehennemi göreceksiniz." ifadesini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Enerji Bakanı iken 12 Ekim'de "Gazze'ye insani yardım mı? İsrailli esirler evlerine dönene kadar hiçbir elektrik şalteri açılmayacak, hiçbir su musluğu açılmayacak ve hiçbir yakıt kamyonu içeri girmeyecek." dedi.

Katz, İsrail'in Gazze'de silahlı-sivil ayrımı yapmaksızın toplu cezalandırma yöntemine başvurduğu yönündeki uluslararası tepkilere ise "İnsani olana karşı insani. Kimse bize ahlak dersi vermesin." şeklinde cevapladı.

"Gazze halkını yok etmeliyiz"

İsrail'in eski BM Daimi Temsilcisi Dan Gillerman,26 Ekim 2023'te katıldığı bir televizyon programında, dünyanın Filistin halkı için duyduğu endişenin kendisini şaşırttığını belirterek, Filistin halkını, "korkunç, insanlık dışı hayvanlar" olarak niteledi.

İngiliz Sky News televizyonunun yayınına bağlanan eski İsrailli diplomat Gillerman, spikerin, "Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasıyla ilgili, abluka ve Gazze'ye yakıt girişinin engellenmesinin gerçekten gerekli olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna, şu karşılığı verdi:

"Dünyanın ve aynı zamanda İngiltere'nin, Filistin halkı için, aslında bu yüzyılın gördüğü en kötü vahşeti ve Holokost'tan bu yana Yahudilerin maruz kaldığı en kötü vahşeti gerçekleştiren bu korkunç, insanlık dışı hayvanlar için gösterdiği sürekli endişe beni çok şaşırtıyor."

İsrailli bakanların Filistinlilere karşı nefret söylemine, ABD kongre üyeleri de ortak oldu.

ABD'de Kongre Üyesi Chuck Fleischmann, 7 Mart'ta sonsuza dek İsrail'i desteklediğini vurgulayarak, "Filistin'e güle güle." ifadesini kullandı.

ABD Kongre Üyesi Andy Ogles da bir vatandaşın "Vergilerimle Gazze'de çocuklar bombalanıyor" demesi üzerine "Bence hepsini öldürmeliyiz." dedi.