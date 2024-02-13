Filistin Kızılayı Sözcüsü, 6 yaşındaki Hind'in cansız bedenine ulaşılması hakkında AA'ya konuştu

Filistin Kızılayı Sözcüsü Nebal Farsakh, İsrail güçlerince, Gazze Şeridi'nde 28 Ocak'ta hedef alınan araçta ailesinden 5 kişiyle mahsur kalan 6 yaşındaki Hind Receb'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından, "Hind, İsrail askerlerinin ailesini vurduğu anlara şahit oldu. Etrafını saran kanlarla birlikte bir arabanın içinde 5 cesetle sıkışıp kaldı. 6 yaşındaki küçük kız 3 saat boyunca ekiplerimizden yardım bekledi." dedi.

Kızılay Sözcüsü Farsakh, AA muhabirine, İsrail ordusunun tanklarıyla çevrili bir aracın içinde 10 Şubat'ta cansız bedenlerine ulaşılan küçük Hind, dayısı, eşi ve 3 çocukları ile onları kurtarmaya giden Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'a ilişkin açıklamada bulundu.

Filistin Kızılayı ekibi ve Hind ile iletişimin tamamen kesilmesinden 12 gün sonra küçük kızın sıkıştığı aracın sadece birkaç metre ilerisinde Filistin Kızılayı ambulansının bombalandığını aktaran Farsakh, şunları söyledi:

"Hind, İsrail askerlerinin ailesini vurduğu anlara şahit oldu. Etrafını saran kanlarla birlikte bir arabanın içinde 5 cesetle sıkışıp kaldı. 6 yaşındaki küçük kız 3 saat boyunca ekiplerimizden yardım bekledi. Çığlıklar atıyordu, çok korkmuştu. Sürekli 'lütfen gelin ve beni alın' diyordu. İsrail tankları çevresini sarmıştı, dehşet ve panik yaşadı."

Farsakh, İsrail ordusunun, Filistin Kızılayının Hind'in bulunduğu araca ulaşmasını engellendiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Ekibimiz için güvenli erişimi koordine etmek 3 saatten fazla sürdü. Ambulansın olay yerine gitmesi üzerine koordinasyon sağlanmış olmasına rağmen ambulans doğrudan ve kasıtlı olarak hedef alındı. Bu durum iki meslektaşımızın ölümüyle sonuçlandı. Ambulansta Kızılay amblemi açıkça yer alıyordu. Kızılay amblemi tüm ambulanslarımızın üst kısmında kesinlikle net bir şekilde yer alıyor ve tüm sahalardan net şekilde görülüyor."

Filistin Kızılayı ekipleri ve tesislerinin, savaşın başından bu yana İsrail güçleri tarafından hedef alındığını dile getiren Farsakh, süreçte Filistin Kızılayından 14 görevlinin hayatını kaybettiğini, 30 görevlinin ise yaralandığını söyledi.

Farsakh, 15 Filistin Kızılayı ambulansının kullanılamaz hale geldiğini, 20 ambulansın da zarar gördüğünü aktararak, Gazze Şeridi'ndeki 30 Filistin Kızılayı binasının devam eden bombardıman nedeniyle hasar gördüğünü ifade etti.

"Sloganımız şu; hedef değiliz"

Korkunç şartlar altında çalışan Filistin Kızılayı ekiplerinin kasıtlı olarak hedef alındığına dikkati çeken Farsakh, "Bizim her zaman sloganımız şu; hedef değiliz. Sivillerin, sağlık çalışanlarının ve insani yardım görevlilerinin hedef olmadığını söylüyoruz. Uluslararası insani hukuka göre bu kişilere saygı gösterilmeli ve korunmalılar. Ne yazık ki Gazze'deki savaşın başından bu yana ekiplerimiz, sağlık görevlileri, hastaneler hedef oluyor." ifadesini kullandı.

Farsakh, Gazze'de hiç kimse için güvenli bir yer kalmadığını vurgulayarak, "Gazze'de koruma altında olan kimse yok. İster sağlık görevlisi, ister gazeteci olun, siviller, çocuklar ve kadınlar da dahil olmak üzere herkes hedef alınıyor. Durum yürek parçalayıcı ve harap edici." şeklinde konuştu.

İsrail'in askeri alan olarak kabul ettiği birçok bölgeye sağlık ekiplerinin girişinin engellendiğine işaret eden Farsakh, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel olarak Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde mahsur kalan kişilerden çok sayıda telefon alıyoruz. Gazze Şeridi'nin pek çok bölgesinde insanlar, herhangi bir ambulans ya da kurtarma ekibi kendilerine ulaşıp hastanelere nakledilmeden kan kaybından ölüyor. Kurtarma ekipleri ve ambulanslar İsrail ordusunun bulunduğu bölgelere ulaşmaya çalışırken, önceden koordinasyon sağlanmış olsa bile kasıtlı olarak hedef alınıyor."

"Emel Hastanesinin durumu tam bir felaket"

Farsakh, İsrail ordusunun, Han Yunus'taki Filistin Kızılayı merkezi ve Kızılaya bağlı Emel Hastanesini 3 haftadan fazla kuşatma altında tuttuğunu kaydederek, şunları dile getirdi:

"Emel Hastanesinin durumu tam bir felaket. İsrail işgal güçleri hastaneyi tamamen kuşatmış durumda, kimse girip çıkamıyor. Yakıt bitmek üzere. Hastanedeki 3 hasta oksijen desteği sağlanamadığı için hayatını kaybetti. Hastane, yakıt sıkıntısının yanı sıra birçok tıbbi malzeme ve ilaç eksikliği nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya."

İsrail işgal güçlerinin 9 Şubat'ta Emel Hastanesine baskın düzenleyerek hastane içindeki birçok tıbbi ekipmana zarar verdiğini aktaran Farsakh, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sağlık personelini darp ettiler, aşağıladılar. Baskın sonunda aralarında 4 doktor ve bir hemşirenin de bulunduğu 9 Filistin Kızılayı çalışanını gözaltına aldılar. Emel Hastanesinde görev yapan ve Gazze'deki insanlar için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan personelimizin korunması için çağrıda bulunuyoruz."