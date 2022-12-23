İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında seçimini yaptı.
İstanbul
Yazıcı, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Spor kategorisinde tercihini Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi" fotoğrafından yana kullanan Yazıcı, fotoğrafın çok etkili ve dokunaklı, azmin zaferini yansıtması açısında da çok değerli olduğunu ifade etti.
Merve’nin servisi
Gerek bireysel gerek takım oyunlarında bütün spor müsabakalarının çok önemli olduğunu belirten Yazıcı, "Sınır tanımayan bir anlayışla spor yapan Merve gibi sporcuların çok daha farklı bir anlamı var. Merve'nin başarısı çok önemli. O nedenle çok önemsedim. Merve'nin bir hanımefendi olduğunu da dikkate alarak özellikle oyumu ondan yana kullandım." dedi.
Yazıcı, haber kategorisinde oy verdiği Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" karesine ilişkin değerlendirme yaparken, fotoğrafın yerli otomobil TOGG'un seri üretim bandından inmesiyle insanların yaşadığı mutluluk ve gururu çok güzel yansıttığını dile getirdi.
TOGG’un ilk yolculuğu
Onlarca yıldır milli ve yerli çalışmalar üzerinde çok önemle durulduğunu vurgulayan Yazıcı, "İlk yerli otomobilimizin üretilmiş olması bu nedenle çok kıymetliydi. Bu duyguyla beraber fotoğraf açısından da bütün boyutlarının yansıtılmaya çalışıldığını gördüm. O nedenle oyumu buradan yana kullandım. Umarım TOGG'la ilgili de olumlu bir süreç yaşarız." diye konuştu.
"Çocuk olan fotoğraflar da bir başka çıkıyor"
Çevre-yaşam kategorisinde çocukların yer aldığı kareleri incelerken "Çocuk olan fotoğraflar da bir başka çıkıyor sanki." diyen Yazıcı, Esra Hacıoğlu'nun "Gözün gördüğü, kalbin bildiği" fotoğrafını seçti.
Yazıcı, fotoğrafa ilişkin, "Çocuğumuzun sevinci ama yüzünde yine bir gölgelenme var. Bu da çok güzel yansımış. Masumiyetle beraber tabii yetimliğin duygusu da var." ifadelerini kullandı.
Gözün gördüğü, kalbin bildiği
Fotoğrafa konu olan, Türkiye'nin farklı bölgelerinden Suriye'nin İdlib kentine giden gönüllü kadınların yetim çocukların saçlarına bakım yapması projesinin çok önemli bir iyilik hareketi olduğunu vurgulayan Yazıcı, projenin iyiliğin yayılması açısından çok değerli olduğunu söyledi.
"Çok güzel bir çalışma, her yönüyle çok anlamlı"
Oylamaya sunulan bütün fotoğrafların çok anlamlı, temalarının da çok değerli olduğunu belirten Yazıcı, şunları kaydetti:
"Bunlar içerisinde dezavantajlar ve sosyal yön de dikkati çekiyor. Beni de zaten daha çok bir eğitimci olarak aslında onlar ilgilendiriyor. Yani fotoğrafın sanatsal yönüyle beraber ifade ettiği duygular da çok iyi yansımış. O yüzden ben de o yönde seçmeye çalıştım. Çok güzel bir çalışma, her yönüyle çok anlamlı."
Yazıcı, bir fotoğraf karesinin bazen sözle ifade edilebilecek birçok şeyin ötesinde anlam taşıyabildiğini anlatarak, "O konuda toplumda farkındalık uyandırmakta, belki o farkındalığın bilince doğru evrilmesinde çok değerli. O nedenle Anadolu Ajansını kutluyorum. Çok güzel bir çalışma. Büyümesinin kendi içerisinde her yıl artarak, belki kategori eklenerek devam etmesinin çok faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.
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