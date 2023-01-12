AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'nin tercihi "Hakkari'de festival havası" oldu
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İstanbul
Ajansın İstanbul'daki yeni binasını ziyaret eden Kabaktepe'yi AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hüseyin Yılmaz ve İstanbul Bölge Müdürü Muhammed Enes Can ağırladı.
Kabaktepe ziyaretinde, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafların yer aldığı Yılın Fotoğrafları oylamasına da katıldı.
Pehlivanlık hayalleri
Kategorilerdeki fotoğrafları inceleyen Kabaktepe, sporda tercihini Gökhan Balcı'nın "Pehlivanlık hayalleri" fotoğrafından yana kullandı.
Haberde Özkan Bilgin'in "Hakkari'de festival havası" adlı karesini seçen Kabaktepe, çevre-yaşam kategorisinde ise İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli" fotoğrafına oy verdi.
Hakkari’de festival havası
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, oylamanın ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, hayatta en önemli noktalardan birinin anı yaşamak olduğunu söyledi.
Alacakaranlık ritüeli
Anı canlandıran en güzel insan eylemlerinden birinin de fotoğraflamak olduğunu belirten Kabaktepe, "Öncelikle Anadolu Ajansımızı bu yarışmasından dolayı, bahsettiğimiz süreci destekleyen bir yarışma olmasından dolayı tebrik ediyorum. Ben de kendimce bu yaşanan anların fotoğraflarının bana göre en güzel olanlarına oylarımı kullandım." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.