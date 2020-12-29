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Yılın Fotoğrafları 2020

AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında Bayburt Valisi Epcim'in tercihi 'Lastiklerden voleybol sahası'

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Beşir Kelleci   | 29.12.2020
AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında Bayburt Valisi Epcim'in tercihi 'Lastiklerden voleybol sahası' Fotoğraf: Beşir Kelleci/AA

Bayburt

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Vali Epcim, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 kare için oy kullandı.

Epcim, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın, "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Vali Epcim, AA muhabirlerinin her zamanki gibi çok çarpıcı ve etkileyici fotoğraflar çektiğini belirterek, oy verirken zorlandığını söyledi.

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