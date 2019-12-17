Elazığ Valisi Kaldırım 'Yılın Fotoğrafları'nda seçimini yaptı
Elazığ Valisi Kaldırım, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, haberde "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda "Harran'da yaşam", sporda "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafları seçti.
Elazığ
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kaldırım, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.
Haberde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafını seçen Kaldırım, yaşamda Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı karesine oy verdi.
Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü
Kaldırım, ülkenin güzide kurumlarından AA'nın geleneksel hale getirdiği oylamada her biri ayrı anlam taşıyan ve farkındalık oluşturan fotoğrafları halkın beğenisine sunmasının son derece anlamlı olduğunu söyledi.
Haber kategorisinde, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçiğin yöre halkına gösterdiği şefkati anlatan fotoğrafı seçtiğini ifade eden Kaldırım, şöyle konuştu:
"Oradaki mağdur, gözü yaşlı insanların dertlerinin giderilmesine dönük gerçekten çok başarılı bir operasyondu, çok şükür başarıyla neticelendirildi. Orada aslında Mehmetçiğimizin, güvenlik kuvvetlerimizin en çok öne çıkan yönü, vicdanlı olmaları, değerlerine sahip olmaları, gittiği her yere sevgiyi, hoşgörüyü, insanlık anlayışını ve merhameti götürmeleri oldu. Fotoğrafta, oradaki bir kızımızı Mehmetçiğin kucaklaması, ona şefkatle yaklaşmasını görüyoruz. Uluslararası arenaya verilen bir mesaj olarak gerçekten güzel bir fotoğraftı."
Harran'da yaşam
Yaşamda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Şanlıurfa'nın tarihi Harran ilçesinde yöre halkının kerpiç evlerde yaşamını konu edinen fotoğrafı oyladığını anlatan Kaldırım, spor kategorisinde oy verdiği fotoğrafa dair şunları kaydetti:
"Milli takımımız çok büyük başarı yakalayarak Avrupa Şampiyonası'na gitti. Tabii özellikle Barış Pınarı Harekatı sürecinde mesaj olarak atılan her golden, başarıdan ve galibiyetten sonra asker selamı verildi. Bu da birliğimize, beraberliğimize ve değerlerimize ne kadar bağlı olduğumuzun, bayrağımıza saygımızın güzel bir ifadesiydi. Onunla ilgili bir kareyi de seçmiş olduk."
Millilerden asker selamı
Tüm kategorilerde çok güzel fotoğraflar olduğunu vurgulayan Kaldırım, AA'nın tüm çalışanlarını özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ettiğini sözlerine ekledi.
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