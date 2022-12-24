Türkiye, tohum sektöründeki başarısıyla bölge ülkelerinin takdirini topluyor

Zeynep Canlı 24.12.2022

Ankara

Son yıllarda her alanda olduğu gibi tarım sektöründe de yatırımlarına hız veren Türkiye, özellikle tohum konusundaki çalışmalarıyla da bölgedeki dost ve kardeş ülkelerin takdirini topluyor.

Türkiye ile işbirliği içerisinde olan ülkeler, tohum kalitesinin yanı sıra tarihi ve dostluk bağları dolayısıyla da öncelikli tercihini Türkiye'den yana kullanıyor.

İran Tarım Bakanlığı Sertifikasyon Müdürü Samad Mubassar, 2022 Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Uluslararası Tohum Çalıştayı için geldiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bölgede tohum sektörünün en gelişmiş ülkesinin Türkiye olduğunu belirten Mubassar, "Türk tohum sektöründeki başarılar bizim için örnek teşkil ediyor. Yakın zamanda iki ülke arasında bu alanda çok fazla işbirliği yapıldı. Bu işbirlikleri ve yatırımların daha da artacağını umuyorum. Böylece bölgemiz için daha bereketli kazanımlar elde edilsin." dedi.

Mubassar, AR-GE'nin tohumculuk sektörü açısından önemine işaret ederek, bazı firmaların bu konuda çok önde olduğunu bazılarının alanda yeni olduklarını dile getirdi. Mubassar, söz konusu firmaların doğru desteklenmesi halinde hem bölge hem de Türkiye için faydalı yeni teknolojiler geliştirilebileceğini söyledi.

Mubassar, Türkiye'nin kendilerine olan yakın konumunun lojistik maliyetleri düşürdüğünü belirterek, "Bunun yanı sıra din, dil ve kardeşlik anlamında da bizim ilk tercihimiz Türkiye oluyor. Her ihtiyacımızı tamamen Türkiye'den temin etmemiz tabii ki mümkün değil ama diğer ülkelerle aynı seviyede olan, mesela tohumlarda, biz tercihimizi Türkiye'den yana kullanacağız." diye konuştu.

"Türkiye'nin büyük hedefleri var ve bu hedeflerine ulaşacağına inanıyoruz"

Azerbaycan Tarım Bakanlığı Tarım Hizmetleri Ajansı Başkan Yardımcısı Anar Azimov da Türkiye'nin Azerbaycan için referans ülke olduğunu dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile çalışarak, Azerbaycan'da tohum sektörünü uluslararası seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Azimov, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Azerbaycan Tarım ve Orman bakanlıkları işbirliği anlaşmaları imzaladı. Buna göre Türkiye'deki sistemin Azerbaycan'a aktarılması ve tohum konusunda uzman şirketlerin yaratılması gibi konularda işbirliği yapacağız. Türkiye'nin gösterdiği AR-GE başarısı, tohumlarının kalitesi ve kardeş ülke olmamız dolayısıyla Türkiye'yi tercih ediyoruz. Aynı dilde iki devlet, tek millet olmamız önemli. Türkiye'nin büyük hedefleri var ve bu hedeflerine ulaşacağına inanıyoruz."