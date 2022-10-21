AP'nin Küresel İklim ve Çevre Editörü Prengaman: "İklim değişikliğine insan odaklı yaklaşılmalı"

Nuri Aydın 21.10.2022

Ankara

Uluslararası haber ajansı Associated Press'in (AP) Küresel İklim ve Çevre Editörü Peter Prengaman, uzun süredir bilimsel bir konu olarak ele alınan "iklim değişikliği ve çevresel bozulmaya" insan odaklı yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Prengaman, "Çevre ve iklim krizlerinin anlatısını yeniden şekillendirmek" ana temasıyla düzenlenen Anadolu Ajansı (AA) Çevre Forumu'na (Environment Forum) dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İklim değişikliğinin bütünsel olarak ne kadar fazla yönden ele alınırsa o kadar fazla ilgi çekeceğini vurgulayan Prengaman, "Çünkü insanlar onun farklı yanlarıyla bağlantı kurabilecek." dedi.

Prengaman, çevre sorunlarını haber yapan gazetecilerin karşılaştığı en büyük zorluğun "etkileşim" olduğunu işaret ederek, "Kendime her zaman 3 soru sordum. Kim iklim haberlerine dikkat etmiyor? Neden iklim haberlerine dikkat etmiyorlar? Ve onlarla nasıl ilgilenebiliriz? Bu zor, çünkü birçok insan için soyut bir şey. Çok fazla inkar var, çok fazla yanlış bilgi var. Değişim çok zor." ifadesini kullandı.

İnsanlarla iletişim kurabilmenin önemli olduğunu söyleyen Prengaman, bu sorumluluğun gazetecilerin omuzlarında olduğunu, "iklim değişikliği ve çevresel bozulmaya" insan odaklı yaklaşılması gerektiğini kaydetti.

Görüntüler ve bilgi kontrolü

Prengaman, iklim değişikliği haberlerini ele almanın en etkili aracının "fotoğraflar" olduğunun altını çizerek, fotoğrafların, videoların ve grafiklerin haberin ayrılmaz bileşenleri olduğunu dile getirdi.

İklim kaynaklı göç üzerine bu yıl bir çalışmaya başladıklarını aktaran Prengaman, iklim değişikliği nedeniyle yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalan insanların hayatlarını mercek altına alacaklarını belirtti.

Prengaman, sosyal meselelere ve sorunlara karşı geliştirilen çözümlere odaklanan bir muhabirlik tarzını benimsediklerine değindi.

Medyanın gerçekleri bildirme konusunda büyük bir sorumluluğu olduğunu belirten Prengaman, "Bence yapabileceğimiz en önemli şey, gerçekleşmekte olan bir şirket veya proje hakkında yazarken neden bahsettiğimizi gerçekten bilmemizdir çünkü iddiada bulunan birçok insan var." değerlendirmesinde bulundu.

Prengaman, iklim gazeteciliğinde aktivizme de değinerek gazetecilerin objektif kalmasının önemli olduğunu söyledi.

Sera gazı salınımlarını azalttığını iddia edenlerin kontrol edilmesi gerektiğini savunan Prengaman sözlerini şöyle tamamladı:

"Mümkün olduğunca objektif olmaya çok odaklandık. İklim değişikliği gerçek. Bunun bilimsel bir temeli var. Bu temelden yola çıkıyoruz, tüm farklı olasılıkları ve insanların iklim değişikliği hakkında düşünme ve tartışma şeklini temsil etmek bizim işimiz."

Çevre Forumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajla katıldığı forumun ilk oturumu, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ın moderatörlüğünde, "İklim Değişikliğinde Medyanın Sorumluluğu" başlığı altında düzenlendi.

AA Çevre Forumu'nun kapanış oturumuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Kapanış oturumunda Emine Erdoğan, Murat Kurum ve AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz konuşma yaptı.

Oturuma, İtalyan haber ajansı ANSA'nın Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Stefano De Alessandri, Somali Ulusal Haber Ajansı (SONNA) Genel Müdürü İsmail Mukhtar Omar, Filipinler Haber Ajansı İklim Haberleri Direktörü Lilybet G. Ison, Zimbabweli medya kuruluşu New Ziana'nın Yönetim Kurulu Başkanı Rangarirai Shoko katıldı.

Ayrıca forumda, çok sayıda yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşu, uluslararası kuruluş temsilcisi, siyasetçiler, akademisyenler ve gazeteciler de yer aldı.

AA Çevre Forumu kapsamında AA ile İtalya'nın ANSA, İspanya'nın EFE ve Yunanistan'ın AMNA haber ajansları arasında Akdeniz'in ormanlarını korumak için medyada ve toplumda farkındalığı artırmak üzere "Akdeniz Orman Yangınları Hakkında Ortak Bildiri" imzalandı.

Ayrıca AA ile Bulgaristan, Belçika, Hırvatistan, Kosova ve Zimbabve'nin haber ajansları arasında da iş birliği anlaşmasına imza konuldu.