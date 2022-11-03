Dolar
18.62
Euro
18.13
Altın
1,619.41
ETH/USDT
1,541.50
BTC/USDT
20,228.00
BIST 100
4,095.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Metin Aytekin'in KGM’deki cenaze törenine katılıyor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, AA Spor Masası’na konuk oldu
logo
Yeşil hat

İklim değişikliği nedeniyle 2050'ye kadar dünyadaki birçok buzuldan eser kalmayacak

İklim değişikliği nedeniyle dünya genelindeki bazı buzulların 2050'ye kadar yok olacağı bildirildi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 03.11.2022
İklim değişikliği nedeniyle 2050'ye kadar dünyadaki birçok buzuldan eser kalmayacak

Ankara

Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) "Dünya Mirası Buzullar" adlı bir rapor yayımladı.

Uydu verilerinin incelenmesiyle hazırlanan raporda, iklim değişikliğinin başlangıcı kabul edilen buzulların erimesi ele alındı.

Raporda, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 50 alanda 18 bin 600 buzul olduğu, bunların üçte birinin 30 yıl içinde kaçınılmaz biçimde yok olacağı ifade edildi.

Buzulların, insanların iklim değişikliğiyle mücadelesine bağlı olmadan eriyeceğine dikkati çekilen raporda, Afrika, Avrupa ve Amerika'daki bazı buzullardan iz kalmayacağı belirtildi.

Raporda, Tanzanya'daki Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro, İsviçre Alpleri, İtalya'daki Dolomit ve ABD'deki Yellowstone Ulusal Parkı ile Yosemite Ulusal Parkı'ndaki buzulların da 2050'ye kadar eriyecek buzullar arasında olduğu kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
İzmir ve civar illerde "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı
Kadın ve Adalet Zirvesi "Kültürel Kodlar ve Kadın" temasıyla düzenlenecek
Eren operasyonlarında silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kurumlarda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı

Benzer haberler

İklim değişikliği nedeniyle 2050'ye kadar dünyadaki birçok buzuldan eser kalmayacak

İklim değişikliği nedeniyle 2050'ye kadar dünyadaki birçok buzuldan eser kalmayacak

Sürdürülebilir kalkınmaya giden yol iklim adaletinden geçiyor

Kurak geçen sonbahar hububat ekimini olumsuz etkileyebilir

Fosil yakıtlara, zayıf ekonomilere söz verilen yıllık 100 milyar doların en az 4 katı teşvik sağlanıyor

Fosil yakıtlara, zayıf ekonomilere söz verilen yıllık 100 milyar doların en az 4 katı teşvik sağlanıyor
BM iklim zirvesinde öncelikli gündem 1,5 derece hedefini canlı tutmak

BM iklim zirvesinde öncelikli gündem 1,5 derece hedefini canlı tutmak
Çoklu baskı altındaki Karadeniz'de en hızlı büyüyen sorun plastik kirliliği

Çoklu baskı altındaki Karadeniz'de en hızlı büyüyen sorun plastik kirliliği
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet