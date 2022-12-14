Dolar
18.63
Euro
19.86
Altın
1,810.17
ETH/USDT
1,335.10
BTC/USDT
18,119.00
BIST 100
5,066.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yeşil hat

Hatay'da Akdeniz fokunun korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Hatay Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz fokunun avlanmaması ve korunması için bölge balıkçılarına ve dalgıçlara bilgilendirme toplantısı yaptıklarını belirtti.

Salim Taş   | 14.12.2022
Hatay'da Akdeniz fokunun korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Hatay

Çolakoğlu, AA muhabirine, dünyada Akdeniz foku sayısının 750 civarında olduğunu belirtti.

Ergün Çolakoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye denizlerinde yaşam alanı bulan Akdeniz foku sayısı 100 ve Hatay'da da 5 civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Nesli tükenme tehlikesinde olan Akdeniz fokunun ilimizde Yayladağı ilçemizde bulunan Karamağara koylarında yaşadığını biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde de vatandaşlarımız Samandağ ilçemizin Çevlik bölgesinde kıyıya yakın yüzen Akdeniz fokunu kayıt altına aldı. Bu canlılarımızın neslinin devam için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda bölgedeki balıkçılarımıza ve dalgıçlarımıza Akdeniz foklarının avlanmaması ve korunmasına yönelik bilgilendirmelerde bulunduk."

Çolakoğlu, Akdeniz fokunun avlanmasının yasak olduğunu, yasağa uymayanlara 22 bin lira ceza uygulandığını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da kız çocuğunun cinsel istismarı iddiasına ilişkin davada yakalama kararı
İmamoğlu'nun yargılandığı "YSK üyelerine hakaret" davasında karar
Yolda makas atan tır nedeniyle Çorum-Yozgat kara yolu 1,5 saat ulaşıma kapandı
Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor

Benzer haberler

Hatay'da Akdeniz fokunun korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Hatay'da Akdeniz fokunun korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Yangında zarar gören Balıklı Rum Hastanesi'nin yaraları sarılıyor

Kadınların kurduğu tesisle bir ayda 90 ton plastik atık ekonomiye kazandırıldı

Amik Ovası her mevsim tarım işçilerine ekmek kapısı oluyor

Amik Ovası her mevsim tarım işçilerine ekmek kapısı oluyor
Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü

Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü
Düzce'de depremzedeler için konteyner kurulumu sürüyor

Düzce'de depremzedeler için konteyner kurulumu sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet