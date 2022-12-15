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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
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Bakan Kurum'dan 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesine ilişkin video mesaj

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tüm çevre projelerimizin çatısı olan Sıfır Atık Hareketi'nin, artık küresel bir çevre hareketi olduğu, BM Genel Kurulu kararıyla da desteklenmiş oldu." ifadesini kullandı.

Mümin Altaş   | 15.12.2022
Bakan Kurum'dan 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesine ilişkin video mesaj

Ankara

Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmesiyle ilgili yayımladığı video mesajda, dünyanın geleceği, Türkiye'nin istikbali, geleceğin teminatı gençlere bırakacakları doğa için tarihi ve anlamlı bir günü yaşamanın heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin, bugün hem ülkenin çevresine, doğasına ve ekonomisine yaptığı katkıyla hem de aldığı uluslararası ödüllerle milleti gururlandırmaya devam ettiğini vurgulayan Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Saygıdeğer Hanımefendi, geçtiğimiz eylül ayında BM Genel Sekreteri ile bir araya gelmiş, iklim kriziyle mücadele kapsamında Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalamıştı. Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma planları kapsamında BM'ye sunduğu Sıfır Atık kararı Genel Kurulda kabul edildi. 105 ülkenin destek verdiği bu karar sonucunda bundan böyle her yıl 30 Mart günü, Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak tüm dünyada kutlanacak. Tüm çevre projelerimizin çatısı olan Sıfır Atık Hareketi'nin, artık küresel bir çevre hareketi olduğu BM Genel Kurulu kararıyla da desteklenmiş oldu."

"Mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz"

Bakan Kurum, Türkiye Yüzyılı'nın en büyük çevre hareketi olan sıfır atık vizyonunun, bir dünya markası haline geldiğini aktardı.

Böyle bir kararın alınmasından dolayı, bugün küresel çapta yaşanan israf ve atık krizine dur demek için geliştirilen Sıfır Atık Hareketi'nin öncüsü, savunucusu Emine Erdoğan'a sonsuz şükranlarını sunan Kurum, şunları kaydetti:

"Türkiye, her konuda olduğu gibi ortak evimiz dünyayı yakından ilgilendiren tüm çevre ve doğa koruma projelerinde de model ülkelerden biri olmaya devam edecektir. Biz yeşil kalkınma hamlemizle ülkemizi, çevremizi, doğamızı en güzel şekilde koruyacak, iklim değişikliğiyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."

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