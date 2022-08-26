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Araştırmaya göre 2100'e kadar dünyanın çoğu bölgesi "aşırı sıcaklık"la karşı karşıya kalacak

Yeni bir araştırmaya göre, dünyanın birçok bölgesi 2100'e kadar "aşırı sıcaklık"la mücadele etmek zorunda kalacak.

Saadet Firdevs Aparı   | 26.08.2022
Araştırmaya göre 2100'e kadar dünyanın çoğu bölgesi "aşırı sıcaklık"la karşı karşıya kalacak

Ankara

Communications Earth and Environment'ta yayımlanan makalede Hindistan alt kıtası, Arap Yarımadası'nın büyük bölümleri ve Sahra altı Afrika dahil olmak üzere tropikal ve subtropikal bölgelerde 2100'e kadar yılın çoğu gününde tehlikeli derecede yüksek sıcaklıkların yaşanacağı belirtildi.

Dünyanın dört bir yanındaki orta enlem bölgelerinin en iyi senaryoda bile her yıl yoğun sıcaklık yaşayacağı bildirilen makalede, "Aşırı ısı, kronik hastalıklara yol açmanın yanı sıra düzenli olarak açık havada çalışma süresinin düşmesine neden olur. Sera gazı salınımı azaltılmazsa dünyanın yaşanılabilirliğini tehdit etme potansiyeline sahiptir." ifadesine yer verildi.

Makalede, aşırı sıcakların neden olduğu ciddi sağlık sorunlarına karşı en savunmasız olanların yaşlılar, yoksullar ve açık hava çalışanları olduğuna dikkat çekildi.

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