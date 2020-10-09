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Yaşam

Zorlu yayla yaşamı 'kardelenler'in eğitim aşkına engel olmuyor

Geçimini hayvancılıkla sağlayan aileleriyle Ağrı'daki yaylalarda konaklayan kız çocukları, bir yandan günlük işlerde ailelerine yardım ediyor, diğer yandan da cep telefonundan EBA'ya bağlanarak derslerini aksatmıyor.

Abdullah Söylemez   | 09.10.2020
Zorlu yayla yaşamı 'kardelenler'in eğitim aşkına engel olmuyor Fotoğraf: Abdullah Söylemez / AA

Ağrı

Ağrı'da geçimlerini hayvancılıkla sağlayan aileleriyle yaylada konaklayan kız çocukları, günlük işlerinin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformundan canlı yayımlanan derslerini de ihmal etmiyor.

Türkiye'de sahip olduğu büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı bakımından önde gelen illerden Ağrı, ilkbaharda karların erimesiyle bölge illerden hayvancılıkla geçimini sağlayan çok sayıda göçer aileyi ağırlıyor.

Geçimini hayvancılıkla sağlayan aileleriyle bölgede konaklayan çocuklar da bir yandan günlük işlerde ailelerine yardım ediyor, diğer yandan da cep telefonundan EBA'ya bağlanarak derslerini aksatmıyor.

Yayladaki zorlu yaşamlarında derslerini ihmal etmeyen 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Bediha ve 3 yaş küçük kardeşi 4. sınıf öğrencisi Berfin Kızılay da çalışkanlıklarıyla takdir topluyor.

Tüm zorluklara rağmen eğitimlerini aksatmıyorlar

Günlük hayvan bakım ve süt üretiminde ailelerine yardım eden kardelenler, işleri bittikten sonra defter ve kitaplarını alıp cep telefonundan EBA'ya bağlanarak tüm zorluklara rağmen eğitimlerini devam ettiriyor.

Köy Okulları Yardım Projesi Kurucusu Cafer Canşi de yaylaya ziyarette bulunarak çalışkan kardelenlerle sohbet edip derslerini daha büyük ekranda izlemeleri için tablet hediye etti.

Baba Mehmet Kızılay, AA muhabirine, kızlarının okumayı çok sevdiğini ve yaylada da eğitimlerinden geri kalmadıklarını söyledi.

Kızlarının okumasını çok istediğini ve her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Kızılay, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız burada EBA üzerinden eğitimlerine devam ediyor. Çocuklar günlük ev işlerinin yanında hayvanların bakımında da bizlere yardımcı oluyor. Kusursuz bir şekilde eğitimlerine devam ediyorlar. Ne zaman dersleri varsa internet üzerinden derslerini takip ediyorlar. Boş zamanlarında da kitap okuyorlar."

"Doktor olmak istiyorum, onun için çok çalışacağım"

Eğitimini aksatmayan Bediha Kızılay da yaylada hayatın güzel olduğunu ve zaman zaman koşulların kendilerini zorladığını belirtti.

İneklerin sağılmasında ve ev işlerinde ailesine yardımcı olduğunu dile getiren Kızılay, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz WhatsApp'ta bir grup açtı ve canlı derslerin ne zaman yayımlanacağını bize söylüyor. Biz de onlara göre derslerimizi takip ediyoruz. Bazen ufak sorunlar da olabiliyor. Bugüne kadar derslerimizi telefonla takip ediyorduk. Telefonda da dersleri takip etmek zor oluyor. Ben yine de okuyacağım ve devam edeceğim. Bize tablet getirdiği için Cafer ağabeye teşekkür ediyorum.

Büyüyünce doktor olmak istiyorum ve bunun için de derslerime daha çok çalışacağım."

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