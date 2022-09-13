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Yaşam

Zonguldak'ta palamut bolluğu fiyatlara yansıdı

Alaplı ilçesinde, bol miktarda avlanan palamut fiyatları düşürdü.

Tuncay Tokay   | 13.09.2022
Zonguldak'ta palamut bolluğu fiyatlara yansıdı

Zonguldak

Büyüklüğüne göre 75-90 lira arasında değişen palamudun fiyatının 40 liraya kadar gerilemesi tüketicinin yüzünü güldürdü.

Buz kalıpları içerisinde köpük kasalarla tezgahlara getirilen palamuda rağbet gösteren vatandaşlar, balık almak için tezgahların önünde kuyruk oluşturdu. Özellikle seyyar satıcıların önünde balık almak isteyenler uzun süre sırada bekledi.

Alışveriş yapan Zeki Yıldırım, AA muhabirine, fiyatların daha da düşeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Balıklar büyük ve 40 lira. Millet bol bol yesin." dedi.

Mustafa Atmış da "Bu sene balık sezonu. Önümüzdeki günlerde daha da ucuzlayacak. Herkes balığa doyacak." ifadesini kullandı.

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