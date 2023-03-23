Dolar
19.05
Euro
20.79
Altın
1,980.24
ETH/USDT
1,746.30
BTC/USDT
27,587.00
BIST 100
5,008.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Zonguldak'ta maden işçileri ilk sahurlarını yerin metrelerce altında yaptı

Zonguldak'ta kömür ocaklarında çalışan işçiler, yerin metrelerce altında ilk sahurlarını yaptı.

Gökhan Yılmaz  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Zonguldak'ta maden işçileri ilk sahurlarını yerin metrelerce altında yaptı Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında mesaide olan işçiler, sahur vaktinin yaklaşmasıyla baretlerinin ışığının aydınlattığı karanlık dehlizde ahşap direk ve kalaslardan masalarını kurdu.

Yanlarında getirdikleri domates, salatalık, zeytin, peynir, biber ve ekmeği ocak içinde yiyen işçiler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua etti.

İlk sahurlarını ailelerinden uzak yerin metrelerce altında yapan işçiler, daha sonra maden ocağındaki mesailerini sürdürdü.

"Arkadaşlarımla beraber sahur açmak güzel bir duygu"

13 yıllık maden işçisi Erdal Eser, AA muhabirine, ramazan ayının ilk sahurunu yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Ekmeklerini madenden kazandıklarını anlatan Eser, "Bizler de her insan gibi ilk sahuru ailemizle açmak isteriz ama bu rızık davası, ekmek parası. O nedenle işimiz başındayız. Bizler yer altı zenginliğini yerin üstüne çıkarıyoruz. Ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Madencilik zor bir meslek, herkesin yapabileceği bir meslek de değildir." dedi.

5 yıldır maden işçisi olarak çalışan Koray Karakütük de geçen yıl da ilk sahuru yerin altında yaptığını belirterek, "Yerin altında sahur açmak güzel oluyor. Yapmayan anlamaz tabii. Benim madende dördüncü ramazanım. Yerin altı ile üstü bir değil. Burada ne varsa yeniyor. Ailemden uzak olmak tabii ki zor ama arkadaşlarımla beraber sahur açmak güzel bir duygu." diye konuştu.

Bir yıldır madende çalışan Sedat Berber ise "Yerin altı ile üstü çok farklı. Sabır isteyen, dünyanın en zor mesleği. Burada her arkadaş birbirini kollamak zorunda. En ufak bir hatada diğerine yansıyor. Herkes birbirinden sorumlu." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne sınırında 5'i FETÖ, 1'i PKK/PYD mensubu 20 kişi yakalandı
Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor
Fay hattı üzerindeki Saros'ta Doğal Afet ve Acil Yönetim Merkezi kurulacak
Emine Erdoğan Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde BM'nin özel davetiyle New York'a gidecek
Depremden etkilenen 11 ilde yapılacak ilk konutların temeli bugün atılacak

Benzer haberler

Zonguldak'ta maden işçileri ilk sahurlarını yerin metrelerce altında yaptı

Zonguldak'ta maden işçileri ilk sahurlarını yerin metrelerce altında yaptı

Deprem bölgesindeki illerde ilk sahur yapıldı

Türk Kızılay Antakya'da günlük 10 bin kişilik sahur paketi hazırlayacak

İskenderun'da ramazan ayı hazırlıkları tamamlandı

İskenderun'da ramazan ayı hazırlıkları tamamlandı
Tek göz odada yaşayan 5 kişilik aile, hayırseverlerin yardımıyla yeni yuvalarına kavuştu

Tek göz odada yaşayan 5 kişilik aile, hayırseverlerin yardımıyla yeni yuvalarına kavuştu
TRT 1 ramazan ayına özel içerikleri izleyiciyle buluşturacak

TRT 1 ramazan ayına özel içerikleri izleyiciyle buluşturacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet