Dolar
18.93
Euro
19.95
Altın
1,813.80
ETH/USDT
1,553.60
BTC/USDT
21,997.00
BIST 100
5,368.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Zonguldak'ta hosteslik yaptığı şehirlerarası otobüsün kaptanı oldu

29 yaşındaki Yeliz Toronoğlu, "Herkes kendi ayakları üzerinde dursun. Herkesin hayatında bir hedefi olması gerekiyor, o hedefin peşinden gitsin. Hayallerinin peşini bırakmasın." dedi.

Gökhan Yılmaz, Fadime Yılmaz Elma  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Zonguldak'ta hosteslik yaptığı şehirlerarası otobüsün kaptanı oldu Fotoğraf:Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

Zonguldak'ta otobüslerde 10 yıl hostes olarak çalıştıktan sonra şoför koltuğuna oturan Yeliz Toronoğlu, şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlardan takdir topluyor.

Araçlara ilgisi dolayısıyla 10 yıl önce otobüslerde hosteslik yapmaya başlayan 29 yaşındaki Toronoğlu, bir süre sonra otobüs şoförlüğü hayalini gerçekleştirmeye karar verdi.

Ailesinin ve çalıştığı firmadaki meslek büyüklerinin de desteğiyle direksiyon başına geçen Toronoğlu, yaklaşık 2 haftadır Zonguldak-İstanbul ve İstanbul-Zonguldak seferlerini yapıyor.

Toronoğlu, gazetecilere, araç kullanmayı sevdiğini ancak ailesinde otobüs kullanan olmadığını söyledi.

Araçlara merakından bahseden Toronoğlu, "Hosteslik yapıyordum, araçlara da aşina olunca 'Kaptanlığı neden yapmayayım?' dedim. Ailemin de büyük desteğiyle artık şoförlüğe geçtim." dedi.

Toronoğlu, otobüs kullanmanın kendisi için zor olmadığını anlatarak, "Hiç heyecanlanmadım, zaten 10 sene hosteslik yaptığım için arabalara aşinaydım. 'Şikayet eden olur mu, rahatsız olan olur mu?' diye biraz yolcuda tereddüt ettim. Çünkü herkesin dediği bir şey var, 'Kadınlar neden şoförlük yapıyor? Ne gerek var, evde otursunlar.' gibisinden. Ama çok tebrik de aldım. Hiç şikayet almadım." diye konuştu.

Yaşının da genç olmasından dolayı yolcuların kendisini gördüğünde şaşırdığını dile getiren Toronoğlu, insanların gelip kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini aktardı.

Toronoğlu, çok sayıda yolcu taşıdığına ve otobüs şoförlüğünün kolay olmadığına dikkati çekerek, "Herkes kendi ayakları üzerinde dursun. Herkesin hayatında hedefi olması gerekiyor, o hedefin peşinden gitsin. Hayallerinin peşini bırakmasın." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanlığı, yargıda yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifini tamamladı
Deprem bölgesindeki veteriner hekim muayenehanelerine esneklik
Kahramanmaraş'ta toptancılar Mehmetçiğin kurduğu çadırlarda hizmet vermeye başladı
Türkiye ve dünya gündemi
Azerbaycan arama kurtarma ekibinin son bölümü Kahramanmaraş'tan ayrıldı

Benzer haberler

Zonguldak'ta hosteslik yaptığı şehirlerarası otobüsün kaptanı oldu

Zonguldak'ta hosteslik yaptığı şehirlerarası otobüsün kaptanı oldu

UNFPA'dan depremden etkilenen kadın ve kız çocuklarına destek

İtalya'dan gelen gurbetçi, depremzede ve gönüllülere yemek dağıtıyor

"İşçi milli takımı"nın futbolcusu, madencilerin enkazdaki fedakarlıklarını unutamıyor

"İşçi milli takımı"nın futbolcusu, madencilerin enkazdaki fedakarlıklarını unutamıyor
Zonguldak'ta 1983'teki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı

Zonguldak'ta 1983'teki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı
Berat Kandili'nde eller depremzedeler için semaya kalktı

Berat Kandili'nde eller depremzedeler için semaya kalktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet