Zonguldak'ta beyin ölümü gerçekleşen üniversite öğrencisinin organları başka hastalara umut olacak
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen üniversite öğrencisi Özhan Ulusoy'un organları başka hastalara umut olacak.
Zonguldak
Ulusoy, tedavi gördüğü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ulusoy ailesi, oğullarının organlarını bağışladı.
Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı'nda öğrenim gören Ulusoy'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.
Boğulma tehlikesi geçirmişti
Değirmenağzı Plajı'nda 25 Mayıs'ta arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Özhan Ulusoy bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirmiş, durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve sahil güvenlik ekipleri sevk edilmişti.
Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan ve sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan Ulusoy, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılmıştı.
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