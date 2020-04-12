Zeytinburnu sakinlerinden İstanbul polisine 'Polis Haftası' sürprizi
Zeytinburnu sakinleri, kavga ihbarında bulunarak çağırdıkları polis ekibini alkışlarla karşılayarak, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kutladı.
İstanbul
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkezefendi Mahallesi G-42 Sokak'ta kavga yaşandığı ihbarı üzerine hızla sokağa intikal etti.
Devriye gezen polise sevgi gösterisi— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) April 12, 2020
Zeytinburnu sakinlerinden İstanbul polisine 'Polis Haftası' sürprizi https://t.co/VptEChJkYy pic.twitter.com/z6sJ2mJQRx
Binaların balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, sokaktaki polis ekiplerini alkış ve ıslıklarla karşılayarak Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü kutladı.
Polis ekipleri de vatandaşlara teşekkür anonsu yaparak sokaktan ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.