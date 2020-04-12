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Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
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Yaşam

Zeytinburnu sakinlerinden İstanbul polisine 'Polis Haftası' sürprizi

Zeytinburnu sakinleri, kavga ihbarında bulunarak çağırdıkları polis ekibini alkışlarla karşılayarak, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kutladı.

Halil Demir   | 12.04.2020
Zeytinburnu sakinlerinden İstanbul polisine 'Polis Haftası' sürprizi

İstanbul

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkezefendi Mahallesi G-42 Sokak'ta kavga yaşandığı ihbarı üzerine hızla sokağa intikal etti.

Binaların balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, sokaktaki polis ekiplerini alkış ve ıslıklarla karşılayarak Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü kutladı.

Polis ekipleri de vatandaşlara teşekkür anonsu yaparak sokaktan ayrıldı.

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