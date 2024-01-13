Dolar
30.11
Euro
33.00
Altın
2,048.89
ETH/USDT
2,525.00
BTC/USDT
42,710.00
BIST 100
7,986.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu

Ardahan ve Kars arasındaki yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Günay Nuh  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Gölün, Ardahan tarafındaki kıyı kesimlerine gelenler, atlı kızaklara binerek hafta sonunu değerlendiriyor. Buz üzerinde gezinti yapan turistler, gölün manzarasını görüntülemeye çalışıyor.

Yerli ve yabancı turistler, göldeki gezintinin ardından bindikleri atlı kızaklarla fotoğraf çekiliyor.

Çanakkale'den gelen Öznur Özel, AA muhabirine, ilk kez Çıldır Gölü'nü gördüğünü ve atlı kızağa bindiğini belirterek, "Türkiye'nin bir ucundan diğer uçuna geldik. Çok güzel bir manzara. İyi ki Ardahan'a gelmişiz. Atlı kızağa bindik, şimdi ise buz üstünde yürüyüş yapacağım." ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarıyla İzmir'den gelen Candan Kaygusuz da Çıldır Gölü'nün atlı kızak ve buz üstünde gezinti keyfinin tarifi mümkün olmadığını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizkurdu Tatbikatı basın safhası gerçekleştirildi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 asker için Şırnak'ta tören yapıldı
Bakan Güler, Orgeneral Gürak ve Kuvvet Komutanları Şırnak'a gitti
Son 53 yılın en sıcak aralık ayı geçen ay oldu
Otobüs firması, çay servisinde üzerine kaynar su dökülen yolcuya 26 bin 76 lira ödeyecek

Benzer haberler

Yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu

Yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu

Erzurum, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Ardahan'da kar ve sis, Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Türkgözü Gümrük Kapısı'nda araç çıkışı bir yılda yüzde 137 arttı

Türkgözü Gümrük Kapısı'nda araç çıkışı bir yılda yüzde 137 arttı
Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu
Ardahan Valisi Çiçek'in, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Spor" kategorisinde favorisi "Olimpik burgu" oldu

Ardahan Valisi Çiçek'in, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Spor" kategorisinde favorisi "Olimpik burgu" oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet