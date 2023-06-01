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Yaşam

Yuvadaki kucaklaşmadan etkilenip küçük Ceyda'nın koruyucu ailesi oldular

Antalya'da yaşayan iki çocuk sahibi Yasin ve Sultan Koç çifti, kendilerine sımsıkı sarılmasından etkilendikleri 3 yaşındaki Ceyda'nın koruyucu ailesi oldu.

Süleyman Elçin  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Yuvadaki kucaklaşmadan etkilenip küçük Ceyda'nın koruyucu ailesi oldular Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

Antalya

Tek amaçları bir yetimi, öksüzü anne, baba sözcüğünden mahrum bırakmamak olan ailelerden Yasin (45) ve Sultan Koç (37), mutlu evliliklerinde biri kız iki çocuk sahibi oldu.

Çift, "kimsesiz bir çocuğun hayatına dokunalım" düşüncesiyle koruyucu aile olmaya karar verdi. Eşiyle çocuk yuvasını ziyarete giden Sultan Koç, bu sırada doğuştan sol eli olmayan 3 yaşındaki Ceyda'nın koşup sımsıkı sarılmasından etkilenerek çocuğun koruyucu ailesi olmaya karar verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yaptıkları başvurunun olumlu sonuçlanmasıyla minik Ceyda'nın koruyucu ailesi olan Koç çifti, bağırlarına bastıkları çocuğa sevgi ve şefkatle yaklaşıyor. Aile, çocuğa güzel bir gelecek hazırlamak istiyor.

"Engelli olması sevgimize engel olmadı"

Anne Sultan Koç, AA muhabirine, minik Ceyda ile ilk göz göze geldiklerinde çok farklı duygular yaşadığını söyledi.

Ceyda'nın sarılmasından etkilendiğini belirten Koç, "İlk sarılmada benim kalbimden doğan bir parça olduğunu hissettim. O an çok duygulandım, görevliler bile ağlamıştı. Keşke daha önce tanışsaydım diye düşündüm." dedi.

Koç, "Aile olarak mutluyduk ama cennet kuşumuzun gelmesiyle çok daha mutlu olduk. Engelli olması sevgimize engel olmadı. Onun için hep daha çok güçlü olacağız. Ona güzel bir gelecek hazırlamak istiyoruz. Artık onun yanında kocaman bir ailesi var." diye konuştu.

Baba Yasin Koç, kendisinin yetim büyüdüğünü ve bu nedenle kimsesiz çocukların hayatına dokunmak istediğini dile getirdi.

Koruyucu aile olurken "engelli bir çocuk da olabilir" düşüncesiyle başvurduklarını ifade eden Koç, "Herkes bir engelli adayı. Kızımızın engelli olduğunu biliyorduk ve bu engeli bizim mutluluğumuza engel olmayacağını biliyorduk." ifadelerini kullandı.

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